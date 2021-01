‘Geen spijt van stem voor Trump, maar het is nu aan Biden’...

De Gents-Amerikaanse techondernemer Jan Goetgeluk (37) ziet vanuit zijn thuisbasis Austin hoe ‘de marges’ van zijn Republikeinse partij een schokgolf door de wereld sturen. ‘Er hebben 74 miljoen mensen voor Trump gestemd, onder wie ik. Dat zijn heus niet allemaal racisten.’

Veertien jaar in een ander land leven is lang genoeg om even naar de juiste taal te moeten zoeken aan het begin van een Zoom-gesprek. Maar na een vette ‘How are you’ schakelt Jan Goetgeluk vlot over naar met Gents doorspekt Nederlands.

Hij is intussen Amerikaan, gehuwd met een Amerikaanse en woont en werkt in Austin, een progressief eiland in de rode staat Texas. Goetgeluk runt een start-up in virtual reality, een bedrijf van dertig medewerkers met een omzet van 10 miljoen dollar (8,17 miljoen euro).

Hij stemde voor Donald Trump, twee keer. ‘Mijn vrouw is een echte centrist. Ze heeft voor Mitt Romney gestemd en Georges W. Bush, maar ook voor Barack Obama en Joe Biden. Ze haat Trump, echt. We hebben vier jaar niet over politiek kunnen praten. Dat is spijtig, want ik ben heel politiek geëngageerd.’

Hoe kijkt u naar de rol van Trump in de gewelddadige bestorming van het Capitool?

Goetgeluk: ‘Dat is een gevaarlijke vraag. Als een Amerikaanse journalist ze zou stellen zou ik niet antwoorden, omdat dit land zo gepolariseerd is. Buitenlandse en mainstream Amerikaanse media hebben een heel slecht beeld van Trump. De man heeft absoluut tekortkomingen. Maar ik heb gezien dat hij ook heeft opgeroepen tot peace en om naar huis te gaan en dat hij een vreedzame transitie wil. De gebeurtenissen van woensdag heb ik niet op de voet gevolgd en ze waren ook vrij snel voorbij.'

‘Dat gezegd zijnde, het is de eerste keer dat het door extreemrechts tot buitensporig geweld komt. Ik vind het spijtig dat er een dode is gevallen (intussen opgelopen tot vijf, red.). Maar in het verleden heeft vooral antifa - extreemlinks - gereld en brandgesticht. In Portland zijn ze maanden elke nacht op pad geweest om onrust te stoken. Op verkiezingsdag waren in New York en San Francisco alle gevels dichtgetimmerd. Dat het toen niet tot geweld kwam, is omdat Biden gewonnen heeft. Bij winst van Trump zouden zeker rellen zijn uitgebroken op aanstoken van extreemlinks.'

Die 50 gekken zijn niet representatief voor de Republikeinse partij en Trump-aanhangers. In Europa zijn er ook neonazi’s.

Wie zijn de mensen die in een beestenvel en Auschwitz-sweater door de gangen van de Senaat lopen?

Goetgeluk: ‘Auschwitz? Dat is wel heel ranzig. Er wordt nu sterk ingezoomd op de fringe (de randfiguren, red.). We spreken over 50 gekken. Ze zijn niet representatief voor de Republikeinse partij en ook niet voor Trump-aanhangers. In Europa zijn er ook neonazi’s. Er hebben 74 miljoen kiezers voor Trump gestemd, onder wie ik. Dat zijn heus niet allemaal racisten, idioten en hillbilly's. Als kiezer in de VS heb je maar twee keuzes. Als je wat rechtsgezinder bent, in Vlaanderen voor de N-VA, het Vlaams Belang of ook Open VLD kiest, beland je bij de Republikeinen. Ik krijg dat in België moeilijk uitgelegd, terwijl ik tegen vrienden en familie zeg: jullie zouden ook voor Trump stemmen. Ik hou niet van zijn stijl, mensen knappen er terecht op af. Maar voor mij gaat het om beleid: small government, low taxes, pro business.’

Heeft de uitbarsting van geweld u verrast?

Goetgeluk: ‘Ja, ik had niet verwacht dat het zou ontaarden. De aanleiding is volgens mij het verlies van de Republikeinen in Georgia. Dat was een schok voor de Republikeinse partij.'

Wat denkt u van Trumps aanhoudende oproepen om de uitslag aan te vechten en zijn beweringen dat de verkiezingen corrupt zijn?

Goetgeluk: ‘Ik accepteer dat Biden gewonnen heeft. Hij heeft mijn volle steun. Maar dat wil niet zeggen dat ik zomaar geloof dat niets is misgegaan bij het stemmen. Miljoenen stembrieven zijn per post verzonden. Dat zijn derdewereldtoestanden. We weten ook dat de stembussen, die de stemmen automatisch tellen, in sommige staten een rejection rate hebben van enkele procenten. Deze verkiezing was dat minder dan 0,5 procent. Maar dat betekent niet dat Trump de winnaar is. Grootschalige fraude is niet aangetoond.'

Wat met de kiezers die dat wel geloven? Zullen ze Biden accepteren?

Goetgeluk: ‘Het is niet het voorrecht van de Republikeinen te twijfelen aan de verkiezingsuitslag. Toen Trump won, kwam dat zogezegd door de Russen - wat ze vier jaar hebben proberen te bewijzen. Op zijn inauguratie zijn verschillende Democraten niet komen opdagen, He’s not my president’, zeiden ze. Kijk naar Hunter Biden, de zoon van. Er loopt wel degelijk een FBI-onderzoek naar mogelijke corruptie, maar men heeft dat lang in de doofpot proberen te stoppen.'

We moeten dit moeilijke hoofdstuk van wederzijdse haat vooral afsluiten. Het komt wel goed met dit land.

Sommige kiezers lijken in een parallel universum van complottheorieën en de deep state te leven.

Goetgeluk: ‘Amerikanen kijken niet naar dezelfde feiten. Fox of MSNNBC brengt een totaal ander verhaal. De sociale media versterken dat. Dat is heel anders dan in Vlaanderen, waar iedereen naar VTM of de VRT kijkt en hetzelfde ziet. De Amerikaanse samenleving lijkt wel een rorschachtest: jij ziet een olifant, ik zie een flamingo en we begrijpen niet van elkaar hoe dat komt. Dat is een gevaar voor de maatschappij. Het gevoel van eenheid is echt weg.'

Vreest u als ondernemer voor het internationale imago van de VS?

Goetgeluk: ‘Als een Democraat de verkiezingen wint, zegt de wereld: 'America is back.' Wint een Republikein, dan is het imago negatief. Op de lange termijn zie ik de grote gevolgen niet.’