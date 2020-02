‘Gekleurde' stem telt steeds meer in VS

De Democratische presidentsrace gaat dit weekend een nieuwe fase in. Voor het eerst mengen latino’s, Afro- en Aziatische Amerikanen zich echt in de debatten. De jacht op die ‘gekleurde’ stem loont steeds meer. Want de minderheden rukken snel op in de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse verkiezingscircus heeft zijn tenten de afgelopen dagen in Nevada opgeslagen. De inwoners van de westelijke staat krijgen zaterdag de kans tijdens een caucus, een soort volksvergadering, aan te geven welke van de acht overgebleven Democratische presidentskandidaten zij dit najaar de arena willen insturen tegen Donald Trump.

In de Silver State neemt de strijd om de Democratische nominatie een nieuwe wending. Waren in Iowa en New Hampshire de blanke kiezers aan zet, dan treedt vanaf nu een gekleurder publiek op de voorgrond. In staten als Nevada, South Carolina, Californië, Texas, Virginia, Alabama en North Carolina mengen latino’s, Afro- en Aziatische Amerikanen zich voor het eerst echt in de debatten.



Voor de Democraten met presidentiële ambities vormt Nevada een belangrijke testcase. Het demografische profiel van het woestijnachtige gebied weerspiegelt beter de hele Amerikaanse bevolking dan Iowa of New Hampshire. Zowat 52 procent van de inwoners van Nevada is blank, net geen derde heeft latinoroots, terwijl de Afro- en Aziatische Amerikanen elk een kleine 10 procent van de populatie uitmaken. Ter vergelijking: drie decennia geleden had slechts een vijfde van de mensen in de droogste staat van de VS een andere teint.



Graadmeter

‘Nevada vormt de eerste echte graadmeter voor de Democratische presidentskandidaten. Hier krijgen ze een indicatie of ze werkelijk een kans maken in de race. Wat zegt een zege van Pete Buttigieg in Iowa? Dat hij goed in de markt ligt bij heel wat blanke kiezers, ja. Maar dat betekent niet dat hij goed zal scoren in Nevada’, zei Dan Lee, docent politieke wetenschappen aan de universiteit van Nevada, in de krant The New York Times.



De populariteitspolls lijken hem gelijk te geven. De benjamin in het Democratische deelnemersveld slaagt er amper in minderheden te enthousiasmeren. Als ex-burgemeester van South Bend, een stad met goed 100.000 inwoners, is hij nationaal, en zeker bij de minderheidsgroepen, nog niet zo bekend. In een poging een valse start in het voorverkiezingenseizoen te vermijden focuste Buttigieg maanden op Iowa en New Hampshire. Nevada bleef braakliggend terrein.

Dat verklaart volgens Lee deels waarom de klik met de minderheden uitblijft. In staten met een grotere diversiteit is aanwezigheid op het terrein een must, benadrukt de docent. ‘Het vergt heel wat inspanningen van politici om kiezers met een andere achtergrond te bereiken.’ Vaak kunnen presidentskandidaten niet anders dan campagne voeren in verschillende talen om hun boodschap over te brengen.



Oude politieke rotten

Tot die conclusie waren oude politieke rotten als Bernie Sanders en Elizabeth Warren allang gekomen. Sinds de zomer vormt Nevada een belangrijk actieterrein voor de twee linkse Democraten. De strategie legt hen wellicht geen windeieren. Volgens de peilingen stevent de 78-jarige senator van Vermont in de Silver State af op de zege. De 70-jarige senatrice van Massachusetts, die snakt naar een sterke prestatie om haar campagne te resetten, peilt op de derde plaats.



Voor aspirant-presidenten bevat de race van 2020 heel wat waardevolle lessen. Latino’s, Afro- en Aziatische Amerikanen gaan de volgende jaren ongetwijfeld een nog grotere rol spelen in de strijd om de sleutels van het Witte Huis. Behoorde een kwart van de stemgerechtigde Amerikanen in 2000 tot een minderheidsgroep, dan is dat vandaag een derde.

Verrassend is die tendens niet. Door een resem migratiegolven en naturalisatieoperaties is het profiel van de Amerikaanse bevolking in enkele decennia grondig veranderd. Van alle mensen die dit jaar hun stem mogen uitbrengen, is een op de tien buiten de Verenigde Staten geboren. Dat is het hoogste peil in op zijn minst een halve eeuw.

Rekening houdend met de verwachte demografische evolutie in de VS kan het dat de ‘gekleurde’ stemgerechtigden de blanke kiezers binnen vier decennia helemaal hebben bijgebeend. Terwijl de blanke bevolking veroudert en krimpt, blijven de minderheidsgroepen volgens prognoses van het Amerikaanse Census Bureau, een afdeling van het ministerie van Economische Zaken dat volkstellingen organiseert en analyseert, oprukken (zie grafieken). Zij het niet allemaal even vlug.

Decennia vormden de Afro-Amerikanen de belangrijkste minderheidsgroep. Maar zij zijn enkele jaren geleden voorbijgestoken door de Spaanstalige gemeenschap. Die opmars valt door enkele factoren te verklaren. Niet alleen gaat het om een relatief jonge bevolkingsgroep, waardoor het aantal geboortes een pak hoger ligt dan het aantal overlijdens. Heel wat latino’s verwierven na jaren in de illegaliteit ook het Amerikaanse staatsburgerschap. En moegetergd door de armoede en het geweld in het eigen land waagden een pak Latijns-Amerikanen zich de afgelopen jaren aan een gevaarlijke tocht naar het ‘land of milk and honey’. Het resultaat: in 2020 hebben de latino’s de Afro-Amerikanen het nakijken gegeven als grootste minderheidsgroep in het electoraat.

Het is een zaak minder­heden te bereiken. Daarna volgt de uitdaging hen op de verkiezingsdag effectief naar de stembus te krijgen. Dan Lee Docent politieke wetenschappen aan de universiteit van Nevada

Op ruime afstand volgen de Amerikanen met Aziatische roots. Hoewel ze vandaag maar een fractie van het totale aantal stemgerechtigden uitmaken, zijn ze wel de snelst groeiende minderheidsgroep. In 2000 waren ze nog met 11,9 miljoen. Vandaag tellen de VS al ruim 20 miljoen Aziatische Amerikanen. Als het Census Bureau het bij het rechte eind heeft, gaat het tegen 2060 om bijna 37 miljoen mensen.



Herculeswerk

Politici die dat kiezerspotentieel ten volle willen benutten staan wel voor een herculeswerk. ‘Het is een zaak de minderheden te bereiken. Daarna volgt de uitdaging hen op de verkiezingsdag ook effectief naar de stemhokjes te krijgen’, zegt Lee.



Zeker onder de latino’s en de Aziatische Amerikanen was de opkomst jarenlang bedroevend laag. Tot Barack Obama in 2008 en 2012 een gooi deed naar het presidentschap. Met zijn boodschap van hoop en verandering deed de Democraat met Afro-Amerikaanse roots andere minderheidsgroepen niet alleen dromen, maar lokte hij hen ook naar de stembus. De hamvraag luidt of een van de kandidaten die op 3 november naar het hoogste ambt dingen, hen evenzeer kan enthousiasmeren.