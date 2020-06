'Gelukkig is er geen openbaar vervoer in Houston'

De Amerikaanse metropool Houston kreunt onder een opstoot van het coronavirus. Lokale artsen waarschuwen dat pandemie de limieten van het systeem test. Texas zet de heropening van zijn economie noodgedwongen on hold.

In zijn strooptocht door de wereld gaat het coronavirus nu het hardst te keer in Noord- en Zuid-Amerika. In de Verenigde Staten worden enkele van drukst bevolkte staten in het westen en het zuiden getroffen, waar in het begin van de crisis nog vooral New York in het oosten het epicentrum was. Onder andere Texas kende de afgelopen dagen een recordaantal ziekenhuisopnames. ‘We zitten met een massale uitbraak van het coronavirus in onze staat’, zei gouverneur Gregg Abbott op de lokale televisie.

Houston, de uitgespreide metropool met ongeveer evenveel inwoners als Vlaanderen en de vierde grootste stad in de VS, kent een enorme opstoot. In het Texas Medical Center (TMC), een megaconglomeraat van ziekenhuizen in de stad dat het grootste hospitaalnetwerk ter wereld genoemd wordt, is het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames in tien dagen tijd maal tien gegaan, van 252 naar 2.343. De intensieve zorgen zitten er aan 97 procent van hun capaciteit volgens het laatste officiële bericht, met coronapatiënten in een derde van de bedden. De limiet is dus niet veraf, waarschuwen lokale artsen.

'Worden we het nieuwe Italië? Ik denk dat we beter voorbereid zijn', zegt Jeroen Pollet, een Belgische vaccinonderzoeker aan Texas Children’s Hospital in Houston, een onderdeel van TMC. 'Er is voldoende materiaal en de capaciteit kan nog worden uitgebreid. Zo zijn in ons hospitaal, dat normaal voor kinderen is bestemd, secties geopend om volwassen covidpatiënten te behandelen.'

Geen paniek

'Er is op dit moment geen gevoel van paniek, de boodschap is dat de crisis gemanaged wordt. Door de medische vooruitgang gaat de sterftegraad nog steeds in dalende lijn. Maar als de stijging van het aantal hospitaalopnames zich zo explosief blijft doorzetten, hebben we volgende week wel een probleem. Daar zijn we wel ongerust over.'

'Het komt erop neer die opstoot weer onder controle te krijgen’, zegt Pollet, die al bijna tien jaar in Houston woont. Een van de voordelen die Houston en de rest van Texas daarbij hebben, is de uitgestrektheid. ‘In deze crisis komt het goed uit dat een stad als Houston geen openbaar vervoer die naam waardig heeft en dat mensen zich vooral in de bubbel van hun auto verplaatsen.'

Er is de typisch Amerikaanse houding om het individu boven het collectieve belang te plaatsen. Hugo Bellen Belgische geneticaprofessor die in Houston verblijft

Er wordt vooral gekeken naar de horeca als bron van de uitbraak. Sinds bars en restaurants er weer mochten openen, stromen die vol zonder dat er veel aandacht is voor basisregels als mondmaskers en fysieke afstand. Vooral jongeren springen laks met de virusdreiging om, klinkt het. Bovendien waren er ook in Houston, waar George Floyd is begraven, veel betogingen van de Black Lives Matter-beweging waarbij mensen samentroepten.

'En er is de typisch Amerikaanse houding om het individu boven het collectieve belang te plaatsen', zegt de Belgische geneticaprofessor Hugo Bellen van Baylor College of Medicine. 'Een bepaalde groep mensen laat zich geen mondmasker opdringen.'