George Soros krijgt bom in brievenbus

De Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop is een geliefd doelwit van conservatieve en extreemrechtse groeperingen. Het is onduidelijk of die iets met de zaak te maken hebben.

Bij het huis van de Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros in Bedford in de staat New York is maandag een explosief gevonden. De ordediensten hebben het op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Dat schrijft The New York Times.

Volgens de krant vond een medewerker van Soros het pakketje in de brievenbus. Toen hij het openmaakte, zag hij iets dat op een bom leek. Daarop bracht hij het pakketje naar een bos en belde hij de politie. Soros was zelf niet thuis.

De politie heeft het onderzoek overgedragen aan de FBI. Die geeft voorlopig weinig informatie, maar tweette maandag wel dat in Bedford een onderzoek bezig is.

Filantroop

De 88-jarige Soros maakte fortuin met een investeringsfonds. De jongste tijd is hij vooral bekend als filantroop en politiek activist. Hij steekt miljarden in initiatieven die opkomen voor democratie, mensenrechten, persvrijheid, onderwijs en vluchtelingen en steunt regelmatig Democratische kandidaten in de VS.

Daarmee haalt hij zich de woede van rechtse groeperingen op de hals. In Hongarije ligt Soros zwaar overhoop met de rechtse regering-Orbán. Ook in de VS is hij een geliefd doelwit van conservatieve en extreemrechtse groeperingen.