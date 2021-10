Gewezen Pentagon-expert: 'VS heeft cyberoorlog met China al verloren'

Terwijl China afstevent op mondiale dominantie inzake artificiële intelligentie en andere cyberopties, opereert het Amerikaanse leger nog 'op kleuterniveau'. Dat zegt de gewezen IT-chef van het Pentagon.

In een interview met de Britse zakenkrant Financial Times heeft Nicolas Chaillan brandhout gemaakt van de cybercompetentie van het Amerikaanse leger. Chaillan was de voorbije drie jaren chief software officer van het Pentagon, waarbij zijn taak was de cyberveiligheid en -opties van Defensie te verbeteren. Vorige week nam hij echter ontslag uit onvrede met de enorme bureaucratie.

We zouden nooit een piloot in een cockpit laten plaatsnemen zonder uitvoerige vluchttraining. Waarom verwachten we dan succes van personen zonder IT-ervaring? Nicholas Chaillan Gewezen chief software officer van het Pentagon

Onlangs schroefden de Verenigde Staten hun militaire strijd met China fors op, onder meer door een deal met Australië over nucleaire onderzeeërs. Chaillan is allerminst onder de indruk.

Lees Meer De Indo-Pacific, het strijdtoneel van de 21ste eeuw

'Over 15 tot 20 jaar hebben we geen enkele kans meer om de strijd met China te winnen. Naar mijn mening is de strijd al voorbij', aldus Chaillan. Hij verwijst onder meer naar de enorme voorsprong die China al heeft inzake artificiële intelligentie, machinaal leren en cyberwapens. Volgens Chaillan opereren sommige Amerikaanse overheidsdiensten nog 'op kleuterniveau'.

Miljarden

Geld is nochtans het probleem niet. De Amerikaanse defensie-uitgaven liggen nog altijd zo'n drie keer hoger dan die van China, alleen worden de fondsen verkeerd uitgegeven en lijdt het Pentagon onder overmatige regulering.

Zo laakt Chaillan dat nog altijd miljarden gaan naar nieuwe gevechtsvliegtuigen, terwijl de oorlogen van de toekomst deels online zullen plaatsvinden en vooral draaien om technologische innovaties.

In China zijn bedrijven verplicht samen te werken met het regime, zonder zich iets aan te trekken van ethische vraagstukken rond artificiële intelligentie. Nicholas Chaillan Gewezen chief software officer van het Pentagon

In zijn ontslagbrief haalde Chaillan al zwaar uit naar militaire topfiguren die leiding geven aan cyberinitiatieven, maar daarvoor eigenlijk de expertise missen: 'We creëren kritieke infrastructuur die gedoemd is te falen. We zouden nooit een piloot in een cockpit laten plaatsnemen zonder uitvoerige vluchttraining. Waarom verwachten we dan succes van personen zonder IT-ervaring? Terwijl we tijd verliezen door bureaucratie, nemen onze tegenstanders alleen maar meer voorsprong.'

Google

Tot slot verwijt Chaillan ook de Amerikaanse techreus Google te weinig samen te werken met het Pentagon rond artificiële intelligentie, en laakt hij een te grote focus op ethiek bij Defensie. 'In China daarentegen zijn bedrijven verplicht samen te werken met het regime, zonder zich iets aan te trekken van ethische vraagstukken rond AI.'