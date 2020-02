Gezocht: iemand die wint van Trump

In de Verenigde Staten opent het electorale circus nu echt zijn deuren. Maandag beginnen de Democraten hun queeste naar een kandidaat die dit najaar de Republikeinse president Donald Trump kan verslaan. Een schier onmogelijke opdracht in een hopeloos verdeelde partij.

In de Verenigde Staten vormt Iowa maandag even het politieke centrum van het land. De caucus in de staat in het midwesten geeft traditioneel het startschot voor het Amerikaanse voorverkiezingenseizoen. Een vliegende start nemen is niet alleen symbolisch maar ook financieel belangrijk. De goed scorende kandidaten krijgen gemakkelijker geld toegestopt.

Iowa is niet echt representatief voor de VS. De kleine rurale staat met een overwegend blanke bevolking lijkt dan ook weinig voorspellende kracht te hebben. En toch. Iowa is meer dan eens het opstapje naar het presidentschap geweest. Vier jaar geleden won Donald Trump bij verrassing deze traditioneel erg Democratische staat. Die zege effende voor de miljardair de weg naar het Witte Huis, net zoals dat acht jaar eerder het geval was geweest voor de Democraat Barack Obama.

Als begin maart, na Super Tuesday, niet meer duidelijkheid bestaat over de Democra tische uitdager voor Trump, zit de huidige president in een zetel voor ‘four more years’.

Winnen in Iowa is natuurlijk geen garantie op succes, enkel een goede indicatie. Maar de uitslag in de staat valt moeilijk te voorspellen. Een caucus is geen gewone verkiezing (zie inzet). Een hele avond komen kiezers naar een plaats om daar de eigen favoriet te steunen. Dat vraagt overtuiging en inzet. Bovendien is de Democratische partij zo verdeeld en het deelnemers- veld zo divers dat plots een ‘dark horse’ kan opduiken.

Volgens de peilingen heeft Joe Biden de beste kaarten in handen om uiteindelijk de Democratische uitdager van Trump te worden. Biden, nu senator, was acht jaar lang Obama’s vicepresident. Dat speelt hij natuurlijk uit. Hij kan rekenen op de steun van de partijelite, de Afro-Amerikaanse bevolking en de oudere Democratische leden. Zijn standpunten zijn gematigd en liggen helemaal in het verlengde van de vorige Democratische presidenten Bill Clinton en Barack Obama. Dat is meteen zijn probleem. Wie wil vandaag nog iemand van dat establishment als president? Het verleden zou wel eens tegen Biden kunnen spelen. Bovendien is hij niet zo’n goede campagneman.

Dan is er nog zijn zoon Hunter Biden. Die stond in het middelpunt van de Oekraïne-affaire die leidde tot de impeachmentprocedure tegen Trump. Nu de Republikein op een drafje vrijgesproken lijkt te worden door de Senaat, kan de affaire als een boemerang naar Biden terugkeren.

Bernie Sanders is van een heel ander kaliber. Bij de vorige presidentsrace maakte hij het Hillary Clinton knap lastig. Hoewel hij met zijn 78 jaar de oudste deelnemer is, vormt de steun van de jeugd zijn grootste troef. Sanders is een zelfverklaarde socialist die droomt van meer staat en meer belastingen. Hij valt gemakkelijk te omschrijven als een linkse populist. Maar kan een linkse populist niet het gemakkelijkst een rechtse populist verslaan?

In de verdediging

In de nationale peilingen zijn Sanders en Biden in een nek-aan-nekrace verwikkeld maar in Iowa heeft Sanders een voorsprong. Als hij die maandag kan behouden, duwt hij Biden vanaf het begin in de verdediging en dreigt nog een heel lastige race voor de ex-vicepresident.

Maakt Sanders kans op het finaleticket voor november? Zeker is dat het establishment van de Democratische partij er alles aan zal doen om hem spaken in de wielen te steken. Als Biden ver achterop raakt in het begin van de race, is het vrijwel zeker dat Michael Bloomberg in de ring zal treden. De ex-burgemeester van New York is het ‘dark horse’. De miljardair kan moeiteloos zijn eigen campagne financieren. Als de partij te links zou worden bij winst van Sanders, moet hij daar een dam tegen opwerpen. In Iowa doet Bloomberg nog niet mee.

Elizabeth Warren is de enige vrouw die volgens de peilingen mag dromen van een nominatie. Ze heeft een lange staat van dienst in de partij en staat bekend als vrij progressief. Even leek ze naar de toppositie te klimmen, maar die koers kon de senatrice niet aanhouden. Warren denkt heel planmatig. ‘Ik heb daarvoor een plan’, is een van haar standaarduitdrukkingen. Dat breekt soms zuur op. Toen ze stelde dat ze een plan had voor de gezondheidszorg, kreeg ze de volle laag van de concurrentie. En zakte ze weg in de peilingen.

Homo

Pete Buttigieg ten slotte is de jonge snaak in het gezelschap en dat speelt hij graag uit. Van 2012 tot 2020 was hij erg succesvol als burgemeester in South Bend (Indiana). Dat hij uit de Midwest komt, kan een voordeel zijn. Daar brak Trump in 2016 de macht van de Democraten. Buttigieg is een gematigde figuur en wil met een verzoenend programma de partij vernieuwen. Hij is homo en komt daarvoor uit. Zijn zwakke punt? Hij heeft geen basis bij de minderheden en kan minder makkelijk mobiliseren. Even was Buttigieg de rijzende ster, maar intussen moet hij zich hard inspannen om bij de top te blijven. Een slecht begin van de voorverkiezingen zou voor hem rampzalig zijn.

De verdeeldheid in het Democratische kamp speelt natuurlijk in het nadeel van de partij. Hoe langer meerdere kandidaten in de race blijven, hoe meer die tweedracht zal wegen. Dat Trump in 2016 uiteindelijk de Republikeinse voorverkiezingen kon winnen, kwam omdat zijn slecht scorende tegenkandidaten weigerden zich uit de race terug te trekken. Dat scenario is dit jaar best denkbaar voor de Democraten.

Naast de strijd om de nominatie rest ook nog de vraag in welke politieke richting de Democraten best marcheren. Sanders heeft een grote wervende kracht. Maar de vrees bestaat dat de centrum- en de onafhankelijke kiezers door zijn discours afhaken bij de echte presidentsverkiezingen. Een consensusfiguur als Biden staat dan weer voor een politiek uit het verleden. En laat Trump die net overwonnen hebben.

In een zetel

Pro forma organiseren ook de Republikeinen voorverkiezingen. Nu al staat vast dat Trump die gewoon gaat gebruiken om al campagne tegen de Democraten te voeren, terwijl diezelfde Democraten op hetzelfde moment nog volop in een interne strijd verwikkeld zullen zijn.