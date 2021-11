Glenn Youngkin, 'Trump in fleece' doet Republikeinen dromen...

Is Glenn Youngkin de Republikeinse gids richting posttrumpiaanse verkiezingswinst? Na de gouverneursrace in Virginia maakt Joe Biden zich alvast ernstige zorgen.

Getooid in een mouwloos fleecejasje, gezegend met de geruststellende glimlach van een randstedelijke vader en gefortuneerd na een topcarrière in financiën geldt Glenn Youngkin als de nieuwe posterboy van de Amerikaanse Republikeinen. De 54-jarige ex-CEO van de private-equityreus The Carlyle Group werd dinsdag verkozen als gouverneur van Virginia. Zijn magische innovatie in posttrumpiaanse, maar nog steeds diep gepolariseerde tijden: haters van de gewezen president verenigen met devote aanhangers van de 'Make America Great Again'-kerk.

Dat Youngkin voormalig gouverneur Terry McAuliffe, een intimus van de Clinton-clan, klopte, sloeg de Democraten met verstomming. Ja, Virginia kent een gebrouilleerd raciaal verleden. De hoofdstad Richmond was tijdens de burgeroorlog het epicentrum van de geconfedereerde Staten die vochten tegen de afschaffing van de slavernij. Het standbeeld van generaal Robert E. Lee werd er pas onlangs verwijderd. Maar de influx van professionals uit Washington, aan de andere oever van de Pontomacrivier, maakte Virginia steeds liberaler.

Sinds 2009 won geen enkele Republikein er nog een verkiezing op staatsniveau. Joe Biden versloeg er Donald Trump met 10 procentpunten. Bidens track record is sindsdien echter twijfelachtig. Aanhoudende coronagolven, galopperende inflatie die de koopkracht ondermijnt, een desastreuze exit uit Afghanistan en miljardeninvesteringen die uitblijven door gesteggel tussen centristen en progressieve Democraten: Youngkins winst klinkt als een luide wake-upcall. Maar ze onderstreept evenzeer de kracht van zijn eigen campagne.

Au fond is Youngkin een traditionele Republikein met een focus op lage taksen, een kleine overheid en de zegeningen van de vrije markt. Studeren deed hij destijds met een basketbalbeurs - Youngkin meet ruim 2 meter - maar hij zat genoeg op de studiebanken om ook een diploma te halen. Met een MBA van de Harvard Business School begon hij bij de consultant McKinsey en vervolgens bij Carlyle. Hij klom er op tot de absolute top. In 2018 werd hij samen met Kewsong Lee co-CEO. Onderlinge rivaliteit noopte hem vorig jaar tot een vertrek en een renaissance als handige politieke novice.

Hoe slaagde Youngkin erin de trumpisten te behouden én de 'soccer moms' en onafhankelijke kiezers terug te winnen in de suburbs, die gruwden van Trumps brulboeipolitiek? Door te ijveren voor 'electorale integriteit', maar het mantra over Bidens fraude achterwege te laten. Door conservatieve dada's als de vrije wapendracht en de afkeer voor abortus blauw-blauw te laten. En vooral door het nieuwste strijdtoneel van de cultuuroorlog te betreden: onderwijs.

Youngkin capteerde perfect de breed gedragen woede om de maandenlange sluiting van scholen in covidtijden, waarbij de overheid te weinig deed om werkende ouders van alle gezindten te steunen terwijl de kinderen thuis moesten blijven. Tegelijk wordt de regering-Biden verweten te zeer in te grijpen in de privésfeer door mondmaskers en vaccinaties te verplichten. En ook door, in tijden van Black Lives Matter en veranderde seksuele mores, al te woke te willen zijn.

Zo laakte Youngkin keer op keer de 'critical race theory'. Die academische stroming stelt dat Amerikaanse wetten en instellingen nog altijd inherent racistisch zijn. Ze wordt vooral gedoceerd op hogescholen, en al helemaal niet in Virginia. Maar Youngkin won er veel stemmen mee, van een moeder die zich verzette tegen de schoollectuur van 'Beloved', het meesterwerk over slavernij van de Nobelprijswinnares Tony Morrison, tot ouders met bedenkingen over toiletvoorzieningen voor transgenders.

Zelfs de liberale New York Times erkent dat 'de Democraten, die op zoveel vlakken naar links kijken, uit het oog hebben verloren wat het gros van de Amerikanen verenigt'.

'Parental rights' werd Youngkins winnende slogan, hoewel tegenstanders hem verwijten als een 'Trump in fleece' met een 'hondjesfluit' raciale angst bij blanken aan te wakkeren. Niettemin erkende zelfs de liberale New York Times dat 'de Democraten, die op zoveel vlakken naar links kijken, uit het oog hebben verloren wat het gros van de Amerikanen verenigt'.