'Global Britain' vindt nog lang geen Amerikaanse reddingsboei

Terwijl de relatie met de EU steeds meer verzuurt, tracht het Verenigd Koninkrijk zijn banden met de VS te verinnigen. Toch kent ook de koers naar een trans-Atlantische handelsdeal veel tegenwind.

Door te morrelen aan het scheidingsverdrag en te dreigen met een nodealbrexit op 1 januari, legt Brits premier Boris Johnson een zoveelste bom onder de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. Dat maakt deel uit van het diplomatieke pokerspel tussen Londen en Brussel, maar verraadt wel degelijk ook een oprechte ambitie van het Verenigde Koninkrijk. Hoe minder Europese regels overblijven, luidt de theorie, hoe meer de rest van de wereld zich opent. De toekomst van 'Global Britain' ligt eerder over de oceaan dan aan de andere kant van het Kanaal.

Blauwe stiltonkaas

De voorbije maanden zette het Verenigd Koninkrijk al zowat 20 Brusselse handelsdeals met 50 landen, waarvan het als Europese lidstaat deel uitmaakte, over in puur Britse akkoorden. Die coveren maar 8 procent van de Britse handel - behalve Zwitserland en Zuid-Korea gaat het om pakweg Fiji, Kosovo en de Faeröer. Maar ook met Japan, 's werelds derde economie, is een voorlopig akkoord in zicht. Zo is er een doorbraak in wederzijdse financiële diensten en auto-invoer, al schijnt de export van zowaar blauwe stiltonkaas nog een twistpunt te zijn.

Schermvullende weergave De EU blijft veruit de belangrijkste Britse handelspartner.

Voorts start het VK binnenkort een nieuwe onderhandelingsronde met Australië, waarvoor het de Australische ex-premier Tony Abbott aanwierf als adviseur. Ook met Canada worden gesprekken aangeknoopt. En het VK flirt met de handelszone van elf landen rond de Stille Oceaan, waartoe behalve Australië, Canada en Japan ook Mexico en de Aziatische groeilanden Singapore en Vietnam behoren.

Heilige Amerikaanse graal

De heilige graal voor Londen is echter de Verenigde Staten. Voor alle duidelijkheid: ook na de brexit blijft de EU veruit de belangrijkste Britse handelspartner. In 2018 bedroeg de wederzijdse export 714 miljard euro, die met de VS 217 miljard euro. Maar volgens Amerikaans president Donald Trump kan een vrijhandelsakkoord dat bedrag 'drie, vier, vijf keer doen toenemen'. Sinds dinsdag loopt de vierde ronde van de onderhandelingen.

Een zeer substantiële deal met het Verenigd Koninkrijk kan onze handel drie, vier, vijf keer doen toenemen. Donald Trump Amerikaans president

Een flinke dosis nuchterheid is echter geboden. De coronacrisis en de nakende Amerikaanse verkiezingen maken de gesprekken er niet makkelijker op. Blijft Trump aan de macht of krijgen de Britten straks de Democraat Joe Biden tegenover zich? Londen zegt met beide partijen te praten. En misschien is het vertrek van Trump, die vooral uitblinkt in handelsoorlogen, zelfs geen slechte zaak. Maar ook Biden zal altijd America first plaatsen.

Ironisch genoeg dreigt Johnsons nodealbrexit als een Amerikaanse boemerang terug te keren. Die zou weer een harde grens creëren tussen EU-lidstaat Ierland en de Britse regio Noord-Ierland, wat op zijn beurt de Goede Vrijdagakkoorden uit 1998 kan doen wankelen. De VS speelden destijds een cruciale rol in het Ierse vredesproces, en zowel Democratische als Republikeinse parlementsleden dreigen de ratificatie van een vrijhandelsakkoord te boycotten als die vrede in gevaar komt. 'Elk akkoord tussen het VK en de EU moet de Goede Vrijdagakkoorden beschermen', tweette Bidens adviseur Antony Blinken.

Chlorinekippen en whisky

De grootste struikelstenen liggen echter in de Brits-Amerikaanse handel. Tijdens de eerste drie rondes werden technische afspraken gemaakt over intellectueel eigendom, het speelveld voor kmo's en de afkomst van goederen. Maar een veelvoud aan complexe inhoudelijke knopen moet nog ontward worden.

Zo zijn er op landbouwvlak de infame chlorinekippen en het hormonenvlees die de VS willen slijten, maar strijdig zijn met de Europese - en Britse - standaarden voor voedselveiligheid. De Britten verklaren ook hun nationale gezondheidszorg onaantastbaar, terwijl de Amerikaanse farmareuzen meer toegang en betere prijzen voor hun medicijnen eisen.

De kans dat we een deal met de Britten vinden voor het einde van het jaar, is zo goed als onmogelijk. Robert Lighthizer Speciaal handelsgezant van Amerikaans president Donald Trump

Wat gebeurt met de bankenregels, die Londen en New York, twee van 's werelds belangrijkste financiële centra, tegenover elkaar plaatsen? Johnson wil ook een digitale taks voor techbedrijven als Facebook, Google, Apple en Amazon. Toen andere landen, zoals Frankrijk, zulke plannen lanceerden, dreigde Trump met sancties.

Sowieso worden Brits staal en aluminium al getroffen door Trumps verhoogde importtarieven. En in het aanslepende dispuut tussen de Europese vliegtuigbouwer Airbus en zijn Amerikaanse concurrent Boeing voerde Trump een resem sancties in op Europese goederen, waaronder ook Britse whisky, gin en kaas.