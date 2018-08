Goldman Sachs-Belg: ‘Obligatiemarkt zit op het verkeerde spoor'

De jongste toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell mag niet worden geïnterpreteerd als een hint op een soepel monetair beleid. Dat zegt Daan Struyven, een Belgische econoom van Goldman Sachs.

Powell zal behoedzaam te werk gaan met renteverhogingen, omdat hij geen oververhitting van de economie verwacht. Dat is de boodschap die de Amerikaanse obligatiemarkt afleidde uit de toespraak van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) op de jaarlijkse jamboree van centraal bankiers in Jackson Hole. Die interpretatie deed de langetermijnrente dalen.

Struyven zegt in een nota van vier bladzijden dat de obligatiemarkt verkeerd reageerde. Hij verwijst naar een nieuwe studie van vooraanstaande Fed-economen waarop Powell de aandacht vestigde. Het vertrekpunt van de studie is dat veel onzekerheid bestaat over de natuurlijke werkloosheidsgraad. Dat is een soort evenwichtswerkloosheid die geen opwaartse of neerwaartse druk uitoefent op de inflatie.

Door de onzekerheid over de natuurlijke werkloosheid vinden sommige economen dat het rentebeleid van de Fed meer aandacht moet hebben voor het verschil tussen de inflatie en de inflatiedoelstelling van 2 procent dan voor het verschil tussen de werkloosheid en de natuurlijke werkloosheid. De Fed verhoogt normaal de rente als de inflatie hoger is dan de doelstelling of als de werkloosheid lager is dan de natuurlijke werkloosheid, en omgekeerd.

Wij voorspellen twee renteverhogingen later dit jaar en vier in 2019. Daan Struyven Analist Goldman Sachs





‘De studie van de Fed geeft twee argumenten waarom de Fed evenveel aandacht moet hebben voor de inflatie en de werkloosheid’, zegt Struyven aan De Tijd. ‘In de eerste plaats is de Phillips-curve erg vlak. Dat wil zeggen dat uit inflatiecijfers moeilijk af te leiden is of de economie oververhit is of worstelt met overcapaciteit.’

Schermvullende weergave Daan Struyven.

Bovendien bevindt de Amerikaanse economie zich volgens Struyven in een nogal unieke toestand, omdat de werkloosheid (3,9%) volgens de meeste ramingen lager is dan de natuurlijke werkloosheid (4,5%). ‘In zo’n geval is het wenselijk om bij het rentebeleid voldoende aandacht te hebben voor de arbeidsmarkt.’

Twee renteverhogingen

De obligatiemarkt vindt dat Powell pleit voor een soepel monetair beleid, zegt Struyven. ‘Wij zijn het daar niet mee eens. De toespraak is evenwichtig. De belangrijkste boodschap is dat de Fed de geleidelijke renteverhogingen zal voortzetten als de groei van de inkomens en de werkgelegenheid sterk blijft. Wij voorspellen twee renteverhogingen later dit jaar en vier in 2019.’