Gouverneur New York beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag

Twee vrouwen die voor Andrew Cuomo werkten, deden hun verhaal over de misdragingen van de gouverneur van de staat New York.

De 25-jarige Charlotte Bennett vertelde dit weekend in de New York Times dat ze afgelopen najaar allerlei seksueel getinte en persoonlijke vragen kreeg van haar baas. Zo vroeg hij haar of ze dacht dat leeftijd een verschil maakte in relaties, en had hij gezegd dat hij openstond voor relaties met vrouwen van in de 20. Die opmerkingen interpreteerde ze als duidelijke toenadering tot een seksuele relatie.