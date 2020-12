Groen licht voor Moderna-vaccin in Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben vrijdag groen licht gegeven voor het toedienen van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Het is daarmee het tweede coronavaccin dat werd goedgekeurd in de Verenigde Staten.

Dat heeft geneesmiddelenwaakhond FDA vrijdag (lokale tijd) aangekondigd.

Een dag eerder had een groep deskundigen een positief advies gegeven over de noodtoelating van het vaccin, dat volgens de klinische studies 94 procent doeltreffend is.

200 miljoen doses

Het Amerikaanse ministerie van Defensie had eerder aangegeven dat de distributie van 5,9 miljoen doses meteen kan starten van zodra het vaccin is goedgekeurd. "Met de beschikbaarheid van twee vaccins voor de preventie van Covid-19, heeft de FDA een nieuwe cruciale stap genomen in het gevecht tegen deze globale pandemie die iedere dag voor grote aantallen ziekenhuisopnames en doden in de Verenigde Staten zorgt", zei FDA-baas Stephen Hahn in een verklaring.

De VS hebben in totaal al 200 miljoen doses van het Moderna-vaccin aangekocht. Daarmee kunnen 100 miljoen mensen gevaccineerd worden.

Moderna beloofde om nog voor het einde van het jaar 20 miljoen vaccins te zullen leveren aan de VS. In het eerste kwartaal van 2021 volgen nog eens 80 miljoen vaccins, de resterende 100 miljoen worden verwacht in het tweede kwartaal (tegen eind juni).

Voordeel is dat het Moderna-vaccin kan bewaard worden bij een temperatuur van -20 graden. Dat is een pak lager dan de -70 graden die nodig zijn voor het bewaren van het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Nog geen week geleden, op maandag, werd de Amerikaanse vaccinatiecampagne afgetrapt toen de eerste vaccins van Pfizer en BioNTech werden toegediend.

De Verenigde Staten zijn een van de landen die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie. Reeds 310.000 mensen zijn er overleden aan het virus. SAD/

Vaccinatie Biden

De Amerikaanse president-elect Joe Biden krijgt maandag in Delaware zijn eerste dosis van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech.

Biden zal de dosis samen met zijn echtgenote Jill in het openbaar krijgen "om een duidelijke boodschap naar het publiek te sturen dat het veilig is", aldus woordvoerster Jen Psaki.

Vanwege veiligheids- en gezondheidsprotocollen krijgen vicepresident-elect Kamala Harris en haar echtgenoot Doug Emhoff het vaccin na Kerstmis toegediend.