Half miljoen coronadoden, tien miljoen besmettingen

De wereld blijft in de greep van Covid-19. Met Texas als een van de grootste broeihaarden. China breidt de lockdown in Peking uit.

In Europa zijn, na het VK, Italië (34.738), Frankrijk (29.781) en Spanje (28.343) het zwaarst getroffen. In ons land vallen 9.732 doden te betreuren, aldus Johns Hopkins.

Cafés en stranden weer dicht

In de VS is de 'Sun Belt' of 'Southern Rim' - de strook van zuidelijk Californië tot het zuiden van Florida - de absolute broeihaard. Het doet staten als Texas, Arizona en Californië op de rem staan bij de geleidelijke opheffing van de lockdown. In Miami zijn de stranden weer verboden terrein, in Texas en Florida gingen de cafés op slot.