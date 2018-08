Handelsoorlog VS-China escaleert

De VS willen met hogere invoertarieven de druk op China opvoeren om snel tot een handelsakkoord te komen. Peking is niet onder de indruk van de ‘chantage’. De financiële markten worden zenuwachtig.

De Verenigde Staten zetten steeds meer druk op China. Niet alleen schermt Washington met hogere importtarieven, het Congres keurde ook een wet goed die de economische en militaire capaciteit van Peking moet inperken. Die wet verstrengt het toezicht op de overnames die China wil doen en verhoogt de controle op Amerikaanse technologie die naar het buitenland gezonden wordt. De wet wordt de komende dagen ondertekend door de Amerikaanse president Donald Trump.

Opvallend is dat de strenge aanpak van China op de steun van het hele Congres kan rekenen, inclusief de Democraten. Terwijl Trump zelfs ruziet met zijn eigen Republikeinen over handelsconflicten met Canada, Mexico of Europa, is er een groot draagvlak voor een harde aanpak van China.

President Trump heeft het gevoel dat hij nu meer druk kan zetten op de Chinezen om hun gedrag te veranderen. Wilbur Ross Minister van Handel vs

Het Witte Huis liet woensdag al weten dat het een tarief van 25 procent wil opleggen voor een totaal van 200 miljard dollar aan Chinese goederen. En als dat niet voldoende is, willen de Amerikanen de volledige export, goed voor 505 miljard dollar, aanpakken. Het doel van de maatregelen is het handelstekort van 376 miljard dollar met China terug te dringen. Op dit moment worden al voor 34 miljard dollar Chinese goederen extra belast en in de komende dagen komt daar nog eens 16 miljard bij.

Waarom de VS net nu met extra tarieven uitpakken, is niet zo duidelijk. Volgens de zakenkrant The Wall Street Journal speelt de mislukte overname van de Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors door het Amerikaanse Qualcomm mee. China verbood die overname omdat het een te grote dominantie op de markt vreesde.

Officieel luidt de uitleg dat de VS dreigen met de verhoging van de tarieven omdat China weigert toe te staan de handelsrelaties grondig te hertekenen en bovendien tegenmaatregelen heeft genomen.

Chinese kalmte

China reageert kalm op het Amerikaanse opbod. De topdiplomaat Wang Yi stelde dat de Amerikaanse inspanningen vergeefs zijn. ‘We hopen dat wie direct bij het Amerikaanse handelsbeleid betrokken is, kalmeert en luistert naar de stemmen van de Amerikaanse consumenten en de internationale gemeenschap.’ Een snelle diplomatieke doorbraak zit er evenwel niet in. Op dit moment zijn geen formele gesprekken gepland. China lijkt niet te willen buigen voor de VS.

De financiële markten reageren wel zenuwachtig op de dreiging vanuit het Witte Huis. De Chinese munt zakte gisteren verder weg, wat de impact van de tarieven mildert. Ook de Aziatische beurzen koersten lager en voorbeurs was de Amerikaanse stemming negatief.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross poogde de gemoederen op Wall Street te bedaren. ‘Dit zal niet tot een ramp leiden’, verzekerde hij. Volgens hem is een tarief van 25 procent op 200 miljard goederen goed voor 50 miljard per jaar of zowat 1 procent van de Chinese economie. Hij verklaarde dat Trump ‘het gevoel heeft dat hij nu meer druk kan zetten op de Chinezen om hun gedrag te veranderen.’

Duitsland

De nakende uitbarsting van de handelsoorlog maakt ook andere landen zenuwachtig. De Duitse Kamer voor Industrie en Handel (DIHK) rekende de impact op de Duitse industrie na. Duitsland heeft voor 400 miljard euro geïnvesteerd in de VS en voor 80 miljard euro in China. De Duitse bedrijven raken in de knel met de tarieven die over en weer worden geheven.