Handelstekort VS op hoogste peil in negen jaar

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in februari met 1,6 procent gestegen naar 57,6 miljard dollar. Dat is het hoogste deficit in negen jaar, blijkt uit cijfers van het ministerie van Handel. Het politiek gevoelige handelstekort met China daalde lichtjes naar 34,7 miljard dollar.

De nieuwe handelscijfers zijn nog niet beïnvloed door recente importtaksen . Trump lanceerde in maart importheffingen op Chinees staal en aluminium. Hij is van plan ook Chinese technologische producten te onderwerpen aan importtaksen.

De VS boekten in 2017 op de goederenhandel met China een tekort van 375 miljard dollar. Trump eist dat China dat deficit met 100 miljard dollar vermindert. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij het handelstekort zou terugdringen.

Het is mogelijk dat Trump ook andere landen in het vizier neemt. De VS onderhandelen met Mexico en Canada over een aanpassing van de vrijhandelszone Nafta. Het handelstekort met Mexico steeg in februari naar 6,6 miljard dollar.