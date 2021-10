Havanasyndroom plaatst Amerikaanse spionnen voor pijnlijk raadsel

Hoofdpijn, geheugenverlies, evenwichtsstoornissen: steeds meer Amerikaans ambassadepersoneel kampt met mysterieuze hersenkwalen. Het gevolg van Russische e-bommen? Ook na vijf jaar blijft het gissen.

Terwijl de wereld in de ban blijft van het coronavirus, maken de Amerikaanse inlichtingendiensten zich steeds grotere zorgen over het Havanasyndroom. De symptomen, die vaak maanden aanslepen en soms zelfs permanent zijn, zijn hevige hoofdpijn, geheugen- en gehoorverlies, evenwichtsstoornissen en misselijkheid. De slachtoffers: CIA-agenten, diplomaten, militairen en andere werknemers van Amerikaanse ambassades. De oorzaak en de remedies: een volstrekt raadsel.

De essentie Al ruim 200 Amerikaanse spionnen en diplomaten werden ernstig ziek nadat ze een scherp geluid hadden gehoord, of plotselinge hitte en druk hadden gevoeld.

De meest plausibele verklaring is dat ze blootgesteld werden aan schadelijke elektromagnetische microgolven.

Er zijn vermoedens dat Rusland betrokken is, maar harde bewijzen zijn er nog lang niet.

Eerder deze week raakten zeker twee gevallen bekend bij de missie in Bogota, luttele dagen voor minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken Colombia bezoekt. Vorige week was het Berlijn. In september werd een assistent van CIA-baas William Burns onwel in India, hoewel hun reisschema top secret was. En in augustus moest vicepresident Kamala Harris haar trip naar Vietnam uren uitstellen, omdat op de ambassade in Hanoi 'abnormale gezondheidsincidenten' hadden plaatsgevonden.

Van het consulaat in de Chinese stad Guangzhou over Australiƫ tot Oezbekistan, Wenen en Moskou, al ruim 200 slachtoffers werden gemeld sinds 2016, toen de eerste gevallen publiek raakten op de ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana. De frequentie wordt steeds groter. Ook de eigen Amerikaanse bodem blijkt niet veilig. Een medewerker van de Nationale Veiligheidsraad werd zelfs getroffen in de tuin van het Witte Huis.

Microgolven

Slachtoffers getuigen vaak een scherp, metalig geluid gehoord te hebben. De oren afschermen helpt niet. Anderen worden dan weer een plotselinge hitte en druk gewaar. Waarna de pijn losbarst.

'Het meest plausibele mechanisme', concludeerden Amerikaanse topwetenschappers eind vorig jaar, zijn 'de effecten van gerichte, gepulseerde hoogfrequente energie'. Zoals de elektromagnetische straling van microgolven. En dan wordt naar Rusland gekeken, en vooral de militaire inlichtingendienst GRU. Die werd de jongste jaren al verantwoordelijk geacht voor cyberspionage, de moordpoging op Sergej Skripal en inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Veel van de getroffen CIA-agenten waren rechtstreeks met Rusland bezig.

Dit is een wapen dat werd ontworpen om terreur te zaaien. Het is een oorlogsdaad. Marc Polymeropoulos Gewezen CIA-agent

Al tijdens de Koude Oorlog was het bekend dat de Sovjet-Unie vergevorderd was om met geluidsgolven de Amerikaanse communicatie af te luisteren of te blokkeren. Zeker de Amerikaanse ambassade in Moskou was daarbij decennialang een doelwit. Een neveneffect van die surveillancetechniek bleek toen al dat sommige werknemers neurologische aandoeningen vertoonden.

Vanaf de jaren 1990 maakte de Amerikaanse luchtmacht van die neveneffecten ook een hoofddoel in de zoektocht naar een 'e-bom'. Onder de sinistere codenamen 'Hello', 'Goodbye' en 'Good Night' werden experimenten uitgevoerd om via microgolven doelwitten psychologisch verwoestende 'stemmen in het hoofd' te laten horen, groepsgedrag te sturen en zelfs tegenstanders te doden. De resultaten waren echter niet betrouwbaar.

Is een vijandige mogendheid er nu in geslaagd wel een performant geluidswapen te ontwikkelen? Al in 2009 rapporteerde de Amerikaanse zeemacht dat Rusland, China en Iran onderzoek leverden naar een 'High Power Microwave'-wapen. Niettemin blijft het bij giswerk, en is de bewijslast te dun om zowel de methode als de mogelijke aanvaller met de vinger te wijzen.

Scepsis

Vijf jaar na Havana leidt dat stilaan tot grote ongerustheid en wrevel bij CIA-agenten en diplomaten. Sommigen zijn weigerachtig om nog uitgestuurd te worden naar een eerder getroffen bestemming, temeer omdat ook al familieleden ziek werden. Lange tijd werden de klachten ook niet serieus genomen, en werden alternatieve oorzaken gelanceerd, zoals stress, voedselvergiftiging of massahysterie. Door de erg vertrouwelijke aard van het spionagenetwerk deelden de betrokken overheidsdiensten ook niet echt hun bevindingen.

Sinds Joe Biden dit jaar ingezworen werd als president, en Burns de CIA ging leiden, geldt het Havanasyndroom wel als een topprioriteit voor de nationale veiligheid. Vorige week ondertekende Biden nog de 'Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks'-wet - kortweg: de Havana Act. Die maakt meer geld vrij voor onderzoek en nazorg van de slachtoffers.

Sceptici werden de jongste maanden verwijderd, zoals de hoofddokter van de CIA, de leidster van een taskforce bij Buitenlandse Zaken en het missiehoofd van de ambassade in Wenen, waar er dit jaar al zeker 25 gevallen waren. Twee nieuwe taskforces zijn opgericht: een om de oorzaken eindelijk te vinden, een andere om de aanvallen op te sporen en te counteren.