Haviken in Washington verliezen greep op Trump

Het rommelt in het Witte Huis over de aanpak van Noord-Korea. Volgens hardliners gaat president Donald Trump te ver in zijn ‘bromance’ met Kim Jong-un.

‘Het is een groot moment, een groot moment’, zei Donald Trump zondag nadat hij voet had gezet op Noord-Koreaans grondgebied. Hij stak als eerste Amerikaanse president ooit de grens over in de gedemilitariseerde zone tussen Zuid-en Noord-Korea. Voor een spektakelbeluste leider als Trump was het waarschijnlijk vooral een mediagenieke stunt, maar de gevolgen van zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zullen nog lang nazinderen.

In hun onderonsje aan de demarcatielijn spraken Trump en Kim af de onderhandelingen te hervatten die in februari waren ineengestuikt na een desastreus verlopen ontmoeting in het Vietnamese Hanoi. Maar het viel op dat Trump zondag met geen woord repte over het onderwerp van die onderhandelingen: de nucleaire ontwapening van Noord-Korea, die volgens Trump over twee jaar moet zijn afgerond.

Na de ontmoeting van zondag dook meteen de vraag op welke strategie Trump zal volgen om de onderhandelingen uit het slop te trekken. De hardliners in zijn entourage eisen als vanouds dat Noord-Korea eerst zijn volledige nucleaire programma opdoekt voor er sprake kan zijn van een opheffing van de sancties. Anderen willen Kim mondjesmaat belonen als hij zijn kernwapens stap voor stap ontmantelt.

Trump gaf aan dat hij meer op de lijn van zijn gematigde adviseurs zit. ‘Ik kijk ernaar uit ze op te heffen’, zei hij over de sancties, ‘en op een bepaald moment kan er iets gebeuren tijdens de onderhandelingen.’ Volgens The New York Times zou de president genoegen nemen met een bevriezing van het kernwapenprogramma, zonder dat de Noord-Koreanen hun nucleaire arsenaal - volgens schattingen 20 tot 60 kernwapens - meteen moeten vernietigen.

In verlegenheid

John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van Trump, reageerde furieus op het krantenbericht over een koerswijziging. Volgens hem was het een ‘verwerpelijke poging’ om de president in verlegenheid te brengen. In een adem ontkende Bolton dat zijn veiligheidsraad werkt aan plannen voor een soepelere aanpak van NoordKorea. Waarmee hij impliciet niet uitsloot dat andere overheidsdiensten daar wel mee bezig zijn.

De joviale manier waarop Trump met Kim omgaat - hij noemde hem ‘mijn vriend’ en ‘een geweldige leider’ - gaat regelrecht in tegen alles waar veiligheidsadviseur John Bolton voor staat.

Het is trouwens de vraag of Trump nog luistert naar Bolton. De president nam zijn veiligheidsadviseur opvallend genoeg niet mee naar de ontmoeting met Kim. In plaats daarvan bracht Bolton een werkbezoek aan Mongolië. Het was een zoveelste signaal dat er een haar in de boter zit tussen beide heren. Eind juni had Trump al eens een voorstel van Bolton gekelderd voor een vergeldingsaanval tegen Iran nadat het land een Amerikaanse drone had neergehaald.

Als boegbeeld van de neoconservatieve hardliners in Washington pleit Bolton voor een agressieve aanpak om de Amerikaanse belangen te verdedigen. De joviale manier waarop Trump met Kim omgaat - hij noemde hem ‘mijn vriend’ en ‘een geweldige leider’ - gaat regelrecht in tegen alles waar Bolton voor staat. Het is dus niet uitgesloten dat Bolton afgelopen zondag blij was dat hij het mediageile schouwspel van zijn baas niet moest bijwonen.

Mensenrechten

Met zijn korte excursie over de grens ging Trump zondag een pak verder in de legitimering van het Noord-Koreaanse regime dan bij zijn eerdere ontmoetingen met Kim, in juni 2018 in Singapore en afgelopen februari in Hanoi. Terwijl hij de dictator de hemel in prees, repte Trump met geen woord over de mensenrechtenschendingen. Het Noord-Koreaanse regime had niet veel nodig om de propagandamachine draaiende te houden.

Ook Trumps eigen propaganda moet gevoed worden, zeker nu hij de campagne voor zijn herverkiezing op gang heeft geschoten. Als zelfverklaarde meesteronderhandelaar maakt hij zich sterk dat hij de crisis op het Koreaanse schiereiland kan bedwingen. Alleen komt zijn ‘bromance’ met Kim neer op de impliciete erkenning van Noord-Korea als nucleaire mogendheid. Dat versterkt de onderhandelingspositie van Kim.