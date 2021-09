Herdenking 9/11: Rusland wil VS helpen tegen terrorisme

Rusland toont zich bereid om de samenwerking met de Verenigde Staten in de strijd tegen het terrorisme te herlanceren. Dat liet de Russische ambasassadeur in Amerika weten op de twintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001.

Amerika herdenkt de aanslagen van 11 september 2001. In New York startte om 8.46 u. lokale tijd (14.46 u. bij ons) een plechtigheid met een minuut stilte. Onder de aanwezigen op Ground Zero in Manhattan waren naast huidig Amerikaans president Joe Biden en talloze overlevenden ook de voormalige presidenten Barack Obama en Bill Clinton.

Ook de rest van de wereld staat vandaag een beetje stil bij die twintigste verjaardag. Anatoly Antonov, de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, maakte van de gelegenheid gebruik om Amerika de hand te reiken in de strijd tegen het terrorisme. 'Rusland is bereid om de discussies opnieuw op te starten', aldus Antonov op de Facebookpagina van de Russische ambassade. 'Dat is onze natuurlijke prioriteit. We moeten alle tegenstellingen en meningsverschillen opzijzetten en samenwerken om de veiligheid en welvaart van niet alleen Rusland en de Verenigde Staten, maar de volledige mensheid te verzekeren.'

De al gespannen relaties tussen Rusland en de Verenigde Staten verslechterden verder toen president Joe Biden de druk op het Kremlin opvoerde na zijn verkiezing. In mei bestempelde Rusland de Verenigde Staten nog als een 'onvriendelijk' land.