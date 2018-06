Hereniging migrantenfamilies VS verloopt chaotisch

De chaos is een gevolg van het Amerikaanse nultolerantiebeleid . Dat bepaalt dat illegale migranten worden opgepakt voor verhoor, terwijl hun kinderen zonder ouders in een gesloten centrum terechtkomen.

Verspreid over het land

In sommige gevallen stuurden federale functionarissen de kinderen in het geheim naar bepaalde faciliteiten door zonder daarbij de bevoegde stedelijke autoriteiten op de hoogte te brengen. Dat was onder andere het geval in New York, bericht CNN. Het maakt het nog zo moeilijk om de getroffen gezinnen weer te herenigen.