Heropleving Amerikaanse arbeidsmarkt sterker dan verwacht

Een jobbeurs in Kentucky in de VS.

De werkgelegenheid in de VS is in oktober meer gestegen dan voorspeld en de werkloosheid daalde fors.

Beter dan voorzien. Zo kan het maandelijkse rapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid over de arbeidsmarkt worden samengevat.

De Amerikaanse economie creƫerde in oktober 638.000 banen. Economen hadden slechts 580.000 extra jobs voorspeld. De groei van de werkgelegenheid vertraagt wel, want in september kwamen er nog 672.000 arbeidsplaatsen bij.

De werkloosheidsgraad zakte naar 6,9 procent, tegenover 7,9 procent in september. Economen hadden een veel kleinere daling naar 7,6 procent voorspeld.

Het jobrapport geeft aan dat het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt en economie doorzet, hoewel het aantal coronabesmettingen de jongste weken sterk is gestegen. De tragere groei van de werkgelegenheid werd verwacht, zei voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank woensdagavond. Hij verwees naar de recordgroei bij de heropening van de economie in mei en juni.

Maar sommige economen waarschuwen voor overdreven optimisme. De kleinste toename van de werkgelegenheid in vijf maanden is volgens hen een aanwijzing dat het uitdoven van de budgettaire stimulus en de heropflakkering van de pandemie op de economie wegen.