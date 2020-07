Herstel Amerikaanse arbeidsmarkt sputtert

In de Verenigde Staten is het aantal eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering vorige week voor het eerst sinds maart gestegen.

Corona

De verslechtering van de arbeidsmarkt is wellicht te wijten aan maatregelen om de stijging van het aantal coronabesmettingen te stoppen. Verscheidene staten in het zuiden en westen van de VS hebben de jongste weken beperkende maatregelen (her)ingevoerd of versoepelingen van de lockdown uitgesteld.