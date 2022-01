Hervorming kiesrecht dreigt nieuwe teleurstelling te worden voor Biden

Gekneld tussen zijn activistische Democraten en Republikeinse oppositie pleit president Joe Biden opnieuw voor een hervorming van het Amerikaanse kiesrecht. De slaagkansen zijn klein.

In Atlanta, de stad van burgerrechtenicoon Martin Luther King in de zuidelijke staat Georgia, heeft Amerikaans president Joe Biden dinsdag andermaal geijverd een federaal raamwerk uit te dokteren voor 's lands verkiezingen. Het Huis van Afgevaardigden, waar zijn Democraten een flinterdunne meerderheid hebben, stemde daar al mee in. In de Senaat, waar de Republikeinen net zoals Bidens partij 50 zetels tellen, zit het dossier echter al maanden vast.

'Staan we aan de zijde van Martin Luther King of George Wallace', ooit een notoir voorstander van segregatie uit Alabama, vroeg Biden. Het is duidelijk dat hij de Republikeinen van zijn voorganger Donald Trump in het kamp van Wallace, destijds nochtans een Democraat, plaatst.

Hart en ziel

Sinds de presidentsverkiezingen van 2020 echoën de Republikeinen de ongefundeerde trumpiaanse claim dat Biden grootschallige fraude pleegde. In 17 Amerikaanse staten waar ze een meerderheid hebben in het lokale parlement, zoals Georgia, voerden ze al tientallen wetten in die het moeilijker maken te gaan stemmen. Volgens Biden worden zo vooral de kiesrechten van Afro-Amerikanen en latino's, die overwegend Democratisch stemmen, ingeperkt.

Net zoals vorige week, toen hij de aanval op het parlement door Trump-fans herdacht, framede Biden het Republikeinse verzet tegen een elementaire hoeksteen van de liberale democratie als 'een strijd om het hart en de ziel van Amerika'. Twee wetten moeten die verdedigen.

Staan we aan de zijde van Martin Luther King of George Wallace? Joe Biden Amerikaans president

De Freedom to Vote Act wil van verkiezingsdagen een feestdag maken, zodat meer Amerikanen hun stem kunnen uitbrengen. Vervroegd stemmen en je biljet inzenden per post, moet ook makkelijker worden. Voorts wil Biden campagnefinanciering onderwerpen aan strengere regels. En gerrymandering aan banden leggen, een twijfelachtige tactiek waarmee kiesdistricten hertekend worden om stemmen zo efficiënt mogelijk om te zetten in zetels.

De John Lewis Voting Rights Advancement Act, genoemd naar een medestander van dominee King en jarenlang Congreslid uit Georgia, moet dat weer de Voting Rights Act uit 1965 in ere herstellen. Die wet stipuleerde dat staten met een dubieus raciaal en discriminerend verleden enkel de lokale kiesregels kunnen herschrijven met federale instemming. Het Hooggerechtshof schrapte die eis in 2013.

Doos van Pandora

De Republikeinen zijn echter allesbehalve van plan hun verzet te staken. Hun Senaatsleider Mitch McConnell noemt Bidens hervormingsplannen steevast een 'machtsgreep' die de rechten van lokale staten aantast. En die gericht is tegen een bijna zekere Republikeinse herovering van de meerderheid in het Huis en de Senaat bij de tussentijdse parlementsverkiezingen dit najaar.

Om dat verzet te omzeilen gaf Biden dinsdag zijn zegen aan een nog meer omstreden ingreep: de filibusterregel in de Senaat tijdelijk uitschakelen. Om wetten goedgekeurd te krijgen is een meerderheid van 60 senatoren nodig. Omdat nooit tien Republikeinen van kamp zullen veranderen, wil het gros van de Democraten dat een simpele meerderheid volstaat. Vicepresident Kamala Harris zou dan, als voorzitster van de Senaat, de doorslaggevende stem leveren.

De slaagkansen blijven echter uiterst klein. Terwijl elke interne dissidentie de hervorming van het kiesrecht zou doen ontsporen, huiveren enkele Democratische centristen ervan aan de filibusterregel te morrelen. Dat zou een doos van Pandora openen, waarvan de Republikeinen ook kunnen gebruikmaken als ze aan de macht komen.

Boycot

Vooral Joe Manchin en Kyrsten Sinema, die eerder al Bidens sociale en ecologische agenda dwaarsboomden, uitten al keer op keer hun verzet. Tegelijk wordt Biden opgejaagd door zijn activistische achterban, voor wie de verdediging van de kiesrechten de allerhoogste prioriteit geniet.

We hebben geen nood aan een zoveelste retorische oefening en nietszeggend fotomoment. We hebben nood aan een Senaat die onmiddellijk onze vrijheid om te stemmen beschermt. Black Lives Matter-beweging in Georgia

Omdat al maanden geen doorbraak gevonden wordt in de Senaat, boycotten tal van Black Lives Matter-bewegingen uit Georgia, die Biden en twee Democratische senatoren in 2020 aan winst hielpen in de traditioneel Republikeinse staat, de bijeenkomst in Atlanta. Ook Stacey Abrams, de zwarte Democratische gouverneurskandidate in Georgia, meed Bidens speech.

'We hebben geen nood aan een zoveelste retorische oefening en nietszeggend fotomoment', luidde hun kritiek. 'Meer dan een bezoek van de president hebben we nood aan een Senaat die in Washington blijft en onmiddellijk wetgeving goedkeurt die onze vrijheid om te stemmen beschermt.'