Het nieuwe credo van Washington: 'Act big'

Janet Yellen zal deze middag als nieuwe minister van Financiën het economisch experiment van Washington schetsen: plankgas geven in de veronderstelling dat de vroegere snelheidslimieten niet meer gelden.

Het was één van de vele bizarre momenten uit de ambtsperiode van Donald Trump. Ook al maakte Janet Yellen grote indruk tijdens een gesprek in The Oval Office, toch opteerde de Amerikaanse president voor Jerome Powell. De reden, volgens de doorgaans goed geïnformeerde Washington Post? Trump vond Yellen met haar vijf voet en drie duim (1,60 meter) ... te klein in postuur om de centrale bank te leiden. En zo moest Yellen het als voorzitter van de Federal Reserve met één ambstermijn van vier jaar stellen.

Met het oog op de rentevoeten die historisch laag zijn, is het verstandigste dat we nu kunnen doen groots handelen Janet Yellen Amerikaans kandidaat-minister van Financiën

Yellen maakt deze middag in een hoorzitting haar comeback in de Senaat, waar ze tijdens die vier jaar geduldig aan de senatoren haar monetair beleid uitlegde. Dit keer als kandidaat-minister van Financiën in de ploeg van de Democraat Joe Biden, die woensdag de eed aflegt als 46ste president van de Verenigde Staten.

En afgaand op haar voorbereide toespraak, die al uitgebreid gelekt is in de Amerikaanse media, zal het centrale thema van de 'kleine' Yellen in haar economische sleutelrol in twee woorden samen te vatten zijn: 'Act Big'.

Yellen zegt niet blind te zijn voor de Amerikaanse schuldenlast. Die is onder president Trump door de dubbele impact van de belastingsverlaging en de pandemie gestegen van minder dan 20.000 tot 27.682 miljard dollar nu (zie grafiek). Dat is afgaand op de jongste prognose van het Internationaal Monetair Fonds meer dan 130 procent van het Amerikaans bruto binnenlands product.

Maar toch is het voor Yellen essentieel dat Biden snel een extra stimuluspakket van 1.900 miljard dollar door de Senaat kan loodsen. 'De president-elect en ikzelf zijn niet blind voor de schuldenlast van het land. Maar op dit ogenblik is met het oog op de rentevoeten die historisch laag zijn, het verstandigste dat we kunnen doen groots handelen'.

Het opwaarts knikje bij de stimulus na de Grote Recessie van 2009 verbleekt bij de stimulus waarmee Washington tijdens de pandemie - met expliciete rugdekking van de centrale bank - kwam. Met als resultaat een recordtekort van 3.132 miljard dollar over het jongste begrotingsjaar, een tekort dat Treasury vlot wist te financieren.

Plankgas