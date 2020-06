Hevige protesten in Atlanta na dood zwarte man

In Atlanta zijn hevige protesten uitgebroken nadat een politieagent een zwarte man had doodgeschoten.

In Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, zijn zaterdagavond (plaatselijke tijd) zware protesten uitgebroken nadat een politieagent een zwarte man had doodgeschoten. De politiechef van Atlanta, Erika Shields, stapte al op en volgens CNN is de politieagent die het schot loste ondertussen ontslagen.

De politie was opgeroepen naar een fastfoodrestaurant, na een klacht dat een man in zijn wagen in slaap was gevallen, waardoor hij het verkeer op de drive-in blokkeerde, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia.

De politie nam een alcoholtest af, waaruit bleek dat de man, de 27-jarige Rayshard Brooks, te veel had gedronken. Toen de man zich verzette bij aanhouding, gebruikte een agent een stroomstootwapen tegen de man.

Getuigen zagen dat hij bij de worsteling dat wapen in zijn bezit wist te krijgen en dat een van de agenten op de man schoot. Brooks werd naar het ziekenhuis overgebracht maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Manifestanten hadden ondertussen een belangrijke autoweg geblokkeerd en hebben het fastfoodrestaurant, en filiaal van Wendy's, waar de dodelijke schietpartij plaatsvond in brand gestoken. Bij de manifestatie waren ongeveer 1.000 mensen betrokken.

De burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, had na het incident opgeroepen om de politieagent die het schot loste werd ontslagen, en dat is nu ook gebeurd, meldde een woordvoerder van de politie aan CNN.

Een tweede agent die betrokken was bij het incident werd mag enkel nog administratieve taken uitvoeren.

Het gaat om het zoveelste geval van overdreven geweld door de politie tegen een zwarte persoon in de VS, waar al dagen hevige protesten plaatsvinden na de dood van George Floyd in Minneapolis.

In Parijs hebben zaterdag duizenden mensen gemanifesteerd tegen racisme en politiegeweld. Volgens de politie waren er 15.000 mensen op de been. Het protest begon vreedzaam, maar het kwam uiteindelijk toch tot botsingen tussen de oproerpolitie en demonstranten. 26 mensen zijn gearresteerd.