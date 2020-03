High noon tussen socialist, partijman en miljardair

Strijdt de socialist Bernie Sanders straks met Donald Trump om het Witte Huis? Of leeft Joe Biden nog? En hoever reiken de miljoenen van Michael Bloomberg? Super Tuesday moet tal van presidentiële vragen in het Democratische kamp beantwoorden.

Politiek is, zeker in de Verenigde Staten, entertainment. Geen datum op de politieke kalender die dit voorjaar meer gehypet wordt dan Super Tuesday. 14 Amerikaanse staten kiezen dinsdag welke van de zes resterende Democratische kandidaten in november het presidentschap mag ambiëren. Van Californië aan de westkust tot het meest noordoostelijke puntje in Maine, van Texas langs de Mexicaanse grens tot Minnesota, net onder Canada, liefst 1.357 van de 3.979 afgevaardigden - partijnotabelen die de finale kandidaat aanwijzen - staan op het spel, een derde dus.

Ter vergelijking: de voorbije maand werden tijdens de eerste vier voorverkiezingen maar 155 afgevaardigden verdeeld. De hamvraag blijft wel dezelfde. Stevent Bernie Sanders af op een duel met de Republikeinse president Donald Trump?



Verstevigt Sanders zijn favorietenrol?

Het blijft een vreemde gewaarwording: de onbeschaamde socialist, die niet eens een Democratische partijkaart heeft en vier jaar geleden nog als volstrekte outsider de mainstreamkandidate Hillary Clinton bekampte, kan nu op Super Tuesday zijn favorietenrol bestendigen. In Iowa was Sanders nipt tweede, New Hampshire en vooral Nevada haalde hij fluitend binnen en dit weekend was hij weer tweede in South Carolina.



Een nationalisering van de gezondheidszorg, gratis onderwijs, hogere minimumlonen, een groene revolutie, bekostigd door hogere taksen voor rijke Amerikanen en bedrijven: met zijn links discours verleidde de intussen 78-jarige Sanders in 2016 al massa’s jongeren en workingclasskiezers. De jongste weken gingen ook steeds meer gematigde Democraten overstag. En, zo bleek in Nevada, ook heel wat latino’s.

De steun van die electoraal gewichtige minderheidsgroep plaatst ‘Tío Bernie’ - oom Bernie - in poleposition om dinsdag ook Californië en Texas binnen te halen, de twee volkrijkste Amerikaanse staten met elk een grote Spaanstalige gemeenschap, samen goed voor 643 afgevaardigden. Polls voorspellen Sanders ook sterke uitslagen in pakweg Massachusetts, Colorado, Utah en zijn thuisstaat Vermont. Nergens is hij kansloos.



Bevestigt Biden zijn comeback?

Sanders’ opmars duwt het Democratische establishment stilaan in een totale staat van paniek. Linkse Bernie zou onverkiesbaar zijn tegenover Trump, hoewel peilingen het tegendeel lijken aan te geven. Enigszins geruststellend voor de partijtop is wel dat mainstreamfavoriet Joe Biden dit weekend zijn laatste kans greep.



In South Carolina haalde Biden bijna de helft van de stemmen. Dat dankte de gewezen vicepresident van Barack Obama in niet geringe mate aan zijn populariteit onder Afro-Amerikanen. Die zwarte stem kan Bidens comeback op Super Tuesday bestendigen in andere zuidelijke staten, zoals North Carolina, Virginia, Alabama en Tennessee.

Bidens campagneteam tracht Super Tuesday alvast te framen als een exclusieve clash tussen hem en Sanders, in de hoop de stemmen van andere gematigde kandidaten af te snoepen. Een opsteker voor hem was alvast dat Pete Buttigieg, die eerder won in Iowa, en Amy Klobuchar ondertussen uit de race zijn gestapt en hun steun aan Biden hebben toegezegd.

Toch blijft aan Biden het imago van een uitgebluste hasbeen hangen. Financieel staat hij er ook niet te best voor. In februari haalde hij maar 18 miljoen dollar binnen, tegen 46 miljoen voor Sanders. En vooral: het Democratische centrum blijft wel degelijk gefragmenteerd, waarvan Sanders dinsdag opnieuw kan profiteren.



Kan Bloomberg nominatie kopen?

Biden krijgt er zelfs nog een uitdager bij. De miljardair Michael Bloomberg, de oprichter van de gelijknamige financieel dienstverlener, liet de eerste vier voorverkiezingen aan zich voorbijgaan en richtte zich met een ongeziene mediablitz op Super Tuesday. Zowat een half miljard dollar uit zijn persoonlijke fortuin investeerde Bloomberg in een cascade aan televisie-, radio- en onlinespotjes. Dit weekend kocht hij nog drie minuten zendtijd op de nationale zenders CBS en NBC.



Of de gewezen burgemeester van New York zich zo een weg naar de Democratische nominatie kan kopen? Weinig waarschijnlijk. De hefboomfondsmiljardair Tom Steyer pompte de jongste maanden ook 200 miljoen in zijn campagne, wat welgeteld nul afgevaardigden opleverde. Ook hij stapte dit weekend uit de race.

Bloomberg moet snel beslissen of hij de reden wil zijn dat Bernie Sanders de partijnominatie haalt. DONOREN JOE BIDEN





Bloombergs deelname aan twee televisiedebatten verliep alvast abominabel. Hij vindt zichzelf, en niet Biden, de enige centrumkandidaat die Trump straks kan verslaan, maar polls voorspellen dat niet bijster veel Super Tuesday-kiezers die mening delen. Tal van Democraten wantrouwen de gewezen Republikein. Veel minderheden moeten niets van hem hebben omdat Bloomberg in New York destijds een hard politiebeleid invoerde dat zwarten en latino’s disproportioneel viseerde. ‘Bloomberg moet snel beslissen of hij de reden wil zijn dat Bernie Sanders de partijnominatie krijgt’, snerpten Biden-donoren dit weekend.



Wanneer stopt het restduo?

Na het afhaken van Buttigieg en Klobuchar blijven er buiten het favorietentrio nog twee kandidaten over: Elisabeth Warren en Tuisi Gabbard. Hun rol lijkt uitgespeeld. Gabbard hoopt vandaag mogelijk nog Amerikaans Samoa, waar ze geboren werd, binnen te halen. Warren, die tot de linkervleugel van de partij behoort, moet zelfs vrezen dat Massachusetts, waarvoor ze senatrice is, Sanders verkiest.