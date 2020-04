Hillary Clinton schaart zich achter Biden

De voormalige first lady sprak haar steun uit voor de Democratische presidentskandidaat in een uitzending op internet.

Ex-presidentskandidaat en voormalige first lady Hillary Clinton schaart zich achter partijgenoot Joe Biden als kandidaat van de Democraten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november. De vrouw van ex-president Bill Clinton sprak in een uitzending op internet haar steun uit voor de 77-jarige, die vicepresident was onder Barack Obama.