Hoe ver reikt het Ocasio-effect?

Een groene revolutie. Ziekenzorg voor iedereen. En een rijkentaks. Als een socialistisch ‘marketinggenie’ raast Alexandria Ocasio-Cortez, amper 29, door de Amerikaanse politiek. Een ongeleid projectiel of de heldin van de goede zaak? ‘Enkel radicalen hebben dit land veranderd.’

Een van de gastsprekers op het verkiezingscongres van de sp.a is zaterdag Virginia Ramos Rio. Zij is de campagnemanager van Alexandria Ocasio-Cortez, het nieuwste politieke fenomeen in de Verenigde Staten. Als AOC - haar initialen zijn intussen een begrip - iets van haar sterrenstof achterlaat in Antwerpen, komt het misschien ooit nog goed met de gebelgde kameraden van John Crombez.

De zelden geziene opmars van Ocasio-Cortez begon pas op 26 juni. Die dag won ze de Democratische voorverkiezingen om namens het 14de New Yorkse district te zetelen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ten koste van Joe Crowley, al decennia ongecontesteerd in de volkse wijken van de Bronx en Queens, en een van de kopstukken van het nationale partijestablishment.

Ocasio-Cortez daarentegen was een nieuwkomer van toen amper 28, een buurtwerkster en opvoedster uit een Puerto Ricaans arbeidersgezin die uit financiële noodzaak bijkluste achter de toog van een tequilabar. ‘Vrouwen zoals ik worden niet geacht zich verkiesbaar te stellen’, begon ze haar campagnefilmpje. Het werd een virale hit. AOC werd het jongste vrouwelijke parlementslid in de Amerikaanse geschiedenis.

Ocasio-Cortez is de belichaming par excellence van onze hypergepolariseerde westerse zeitgeist vol straat- en onlineprotest, waarin het politieke centrum stilaan een electorale woestijn wordt. Ze is onbeschaamd socialistisch - in de VS nochtans een scheldwoord - terwijl de Republikeinse president Donald Trump een hardrechtse koers vaart.

Ze is een vrouw in #metoo-tijden. Als latina roert ze zich in het identitaire debat, dat in de VS ook al de Black Lives Matter-beweging heeft voortgebracht. Als ‘working class hero’ laakt ze de sociale ongelijkheid, zoals de ‘vergeten mannen en vrouwen’ die in 2016 op Trump stemden, of de gele hesjes in onze contreien. En zoals veel millennials - zie ook de klimaatbetogers rond Anuna De Wever - eist ze een politieke stem, ontevreden met de verzadigde babyboomers en de cynische Generation X’ers.

Green New Deal

Sinds ze op 3 januari ingezworen werd, ging geen dag voorbij of Ocasio-Cortez haalde het nieuws met een van haar linkse ideeën. Ze wil dat de overheid gezondheidszorg voor iedereen levert, alsook gratis onderwijs en een jobgarantie. Ze klaagt de verwevenheid tussen politici en multinationals aan en pleit ervoor de immigratiedienst ICE af te schaffen.

Vorige week lanceerde ze een ‘Green New Deal’. Net zoals Franklin Delano Roosevelt in de jaren 30 de Grote Depressie counterde met keynesiaanse miljardeninvesteringen, moet er een groene revolutie komen, een stoutmoedig stimulusplan dat fossiele brandstoffen volledig vervangt door hernieuwbare energie.

70% Hogere belastingen Alexandria Ocasio-Cortez pleit ervoor de belastingvoet voor de rijkste Amerikanen, die Trump verlaagde van 39,6 naar 37 procent, op te trekken tot zo’n 70 procent.

Dat ze al eens een inhoudelijke steek laat vallen? Het is belangrijker ‘moreel juist’ te zijn dan ‘feitelijk correct’, aldus AOC. Dat haar 14 pagina’s tellende klimaatresolutie even ambitieus als vaag, politiek onhaalbaar en vooral onbetaalbaar lijkt? Ocasio-Cortez toont zich een adept van de ‘Moderne Monetaire Theorie’, die de obsessie voor begrotingstekorten en overheidsschulden relativeert. Geld wil ze ook halen uit het enorme defensiebudget. En in het nieuwsprogramma ‘60 Minutes’ ijverde ze ervoor de belastingvoet voor de rijkste Amerikanen, die Trump verlaagde van 39,6 naar 37 procent, op te trekken tot zo’n 70 procent.

‘Enkel radicalen hebben dit land ooit veranderd’, zei ze, waarbij ze zich verwant voelde met de presidenten Abraham Lincoln, die de slavernij afschafte, en Roosevelt.

Nieuwe politieke realiteit

Omstreden utopisch, intelligent en eloquent, moordend knap ook: AOC werkt als een magneet voor de hypebeluste Amerikaanse media. Dat ze na amper drie dagen in het Congres al bedacht werd met een lang interview in ‘60 Minutes’, een icoon van de Amerikaanse journalistiek, zegt genoeg. Makkelijk scoren deed ze in de liberale talkshows van Stephen Colbert en Trevor Noah. Of in The View, drukbekeken dagtelevisie voor huisvrouwen. Intussen spendeerde Fox News, de huiszender van rechts Amerika, al uren om AOC weg te zetten als de verwerpelijke passionaria van de ‘socialistische koortsdroom’.

‘Grassroots en sociale media’ ‘Alexandria Ocasio-Cortez is een wereldwijde sensatie die het socialisme weer doet zinderen’, geeft de sp.a-woordvoerder als reden voor de komst van haar campagneleidster Virgina Ramos-Rios naar het verkiezingscongres. ‘De context is anders, de thema’s dezelfde. Zij maakte kabaal over een massieve belastingkorting voor de techreus Amazon, terwijl er geen geld was voor een universele gezondheidszorg. Bij ons is er geld voor het elektriciteitsbedrijf Electrabel, maar niet voor hogere pensioenen’, zegt Conner Rousseau. ‘Ze werkt met een combinatie van ‘grassroots’- ook wij willen bij de verkiezingen een paar honderdduizend huisbezoeken afleggen - en een innovatieve socialemediastrategie. Daarvan willen we leren.’

Net als Trump profiteert Ocasio-Cortez optimaal van die gratis aandacht. Tegelijk, net als Trump, omzeilt ze die klassieke media meesterlijk, als dat haar beter uitkomt. ‘Een marketinggenie van de sociale media’, noemde de technologiesite Wired haar. ‘Een voorloper van een nieuwe politieke realiteit’ ook. Net als Lincoln het prille krantenmedium voedde met lange toespraken, of de jonge John F. Kennedy beter pakte op televisie dan Richard Nixon, etaleert Ocasio-Cortez ‘de intuïtie van een millennial voor wat online werkt’.

Een kleine 3 miljoen volgers heeft ze intussen op Instagram, ruim 600.000 op Facebook en 3,1 miljoen op Twitter. Dat is een pak minder dan de 58 miljoen van Trump, maar haar ‘interactieratio’ - het aantal likes, comments en retweets per aantal volgers - lag de voorbije maanden wel zo’n 15 keer hoger.

Zo weet ze zich gesterkt door een leger van geëngageerde fans, voor wie ze haar politieke ideeën verpakt in een persoonlijk jasje. Ja, haar kabinetschef heeft een verleden in Silicon Valley, haar lief is een digitaal marketeer. Maar vriend en vijand zijn het erover eens dat ze het grootste goed bezit: authenticiteit. AOC die vanuit haar keuken een Instagram-chatsessie houdt over klimaatverandering, terwijl ze groenten staat te snijden. AOC die danst in de gangen van het Congres, nadat rechtse ‘trollen’ haar hadden uitgelachen met een oud dansfilmpje, en zo de Republikeinen in één moeite wegzet als vrouwonvriendelijke zuurpruimen. Telkens miljoenen hits gegarandeerd.

Identiteitscrisis

Dat maakt haar plotseling politiek en maatschappelijk enorm relevant. De gave complex beleid breed bespreekbaar te maken, noemde een gewezen hoofdeconome van de Democraten onlangs ‘het Ocasio-effect’, waarbij ze AOC vergeleek met het talkshowfenomeen Oprah Winfrey. Op het Wereld Economisch Forum werd serieus gedebatteerd over haar fiscale aanval op de rijken. De Republikeinen zien in Ocasio-Cortez dan weer een gedroomde schietschijf om de hele Democratische partij te raken. ‘De VS zullen nooit een socialistisch land zijn’, zei Trump tijdens zijn State of the Union. ‘Ze willen je auto afpakken, je verbieden nog een vliegtuig te nemen of zelf koeien te bezitten’, laakte hij deze week haar klimaatplannen.

Voor de Democraten is AOC een vergiftigd godsgeschenk. Ja, ze boort een groot kiespubliek aan en illustreert de grote diversiteit aan kandidaten waarmee de Democraten bij de midterms in november het Huis heroverden. Democratische presidentskandidaten schaarden zich terstond achter haar Green New Deal, of kopieerden haar keukenchats en dansmoves. Maar tegelijk toont Ocasio-Cortez de enorme identiteitscrisis waarmee de partij nog steeds worstelt.

Ocasio-Cortez komt voort uit de grassrootsbeweging rond Bernie Sanders, die in 2016 bijna de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen wegkaapte van Hillary Clinton. Sanders en co. willen de partij opnieuw een ruk naar links laten maken, weg van de bedrijfsvriendelijke, kleurloze mainstream die de Clintons sinds de jaren 90 dicteren. ‘Er is een oorlog aan de gang in de partij’, zei Ocasio-Cortez’ woordvoerder aan nieuwssite Politico. ‘En wij gaan daar een rol in spelen.’

Ze moet kiezen. Wil ze een efficiënte wetgever zijn, of een Twitter-ster blijven? Anoniem Democratisch parlementslid

Het partijestablishment laat zich echter niet zomaar aan de kant schuiven. Dat AOC en Justice Democrats, het politieke actiecomité van Sanders-volgelingen dat haar ontdekte, met eigen kandidaten meer gematigde parlementsleden willen aanvallen, zette veel kwaad bloed. Dat was ook het geval toen Ocasio-Cortez als groentje meteen een zitje opeiste - en kreeg - in twee invloedrijke Huis-commissies. ‘Ze moet kiezen. Wil ze een efficiënte wetgever zijn, of gewoon een Twitter-ster blijven?’, laakte een anonieme Democratische afgevaardigde. ‘Er is een verschil tussen een activist en een parlementslid.’