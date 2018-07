Hoofdbrekens voor Trump voor top met Poetin

De Amerikaanse president staat onder druk om zijn Russische evenknie te confronteren met de beschuldigingen van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingsrace van 2016 nu de VS 12 Russische geheim agenten beschuldigd hebben van hacking van Hillary Clinton.

'Ik trek zonder verwachtingen naar Helsinki voor de top met Vladimir Poetin maar wie weet levert de ontmoeting wel verrassende resultaten op.' Dat zei de Amerikaanse president, Donald Trump, vrijdag toen hij met de Britse premier Theresa May de pers te woord stond na hun ontmoeting in Chequers, het officiële landgoed van de regeringsleiders van het Verenigd Koninkrijk.

Zelf mag Trump dan niet te veel verwachten van de bijeenkomst, heel wat leden van het Amerikaanse Congres doen dat des te meer. Zeker na de demarche van vrijdagavond van Robert Mueller, de Amerikaanse speciaal aanklager die onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

E-mails van Clinton

Mueller klaagde twaalf leden van de Russische inlichtingendienst aan wegens hacking. De Russen zouden het tijdens de verkiezingsrace gemunt gehad hebben op het e-mailverkeer van Hillary Clinton, Trumps Democratische rivale, en dat van haar Democratische Partij.

Door medewerkers van Team Clinton te misleiden bemachtigden ze log-ingegevens voor cruciale e-mailaccounts. Daarmee konden ze e-mailverkeer bespioneren en gevoelige e-mails lekken via de platformen DCLeaks en Guccifer 2.0.

De Democraten grepen de inbeschuldigingstelling van de twaalf Russen aan om de annulering te eisen van de top in Helsinki. 'President Trump zou zijn ontmoeting met Vladimir Poetin moeten afgelasten tot Rusland transparante stappen doet om te bewijzen dat het zich niet meer zal mengen in volgende verkiezingen', stelde Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat.

'Handjes schudden met Poetin vlak nadat deze aanklachten geformuleerd zijn, zou een belediging zijn voor onze democratie', voegde Schumer eraan toe. Ook Nancy Pelosi, het kopstuk van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, liet zich in gelijkaardige bewoordingen uit op Twitter.

Het Witte Huis hield zich Oost-Indisch doof voor de Democratische oproep. 'Een annulering van de top komt er niet', klonk het. 'Deze inbeschuldigingstellingen bewijzen ook niet dat de vermoedelijke hacking het verkiezingsresultaat beïnvloed heeft', stelde woordvoerster Lindsay Walters.

Heksenjacht

Donald Trump heeft de rol van Rusland in de Amerikaanse verkiezingsrace altijd geminimaliseerd. Het onderzoek van Mueller is volgens hem een 'heksenjacht' ook al stapelen de beschuldigingen tegen Russen en campagnemedewerkers van de president zich op. Sommigen pleitten zelfs schuldig.

Tijdens de persconferentie met May vrijdag maakte hij opnieuw gewag van die 'heksenjacht'. Hij voegde eraan toe dat het voor hem moeilijk is succes te boeken in dossiers waarin Rusland betrokken is. 'Door die pure waanzin in de VS is het moeilijk wat te bereiken met Rusland. Want de reactie zal altijd hetzelfde zijn: 'Oh, Rusland, hij houdt van Rusland'', klonk het.

Niet alleen de Democraten eisten concrete actie van Trump tegenover Poetin na de aanklachten van vrijdag. Ook zijn eigen Republikeinse partij voerde de druk op.

'De inbeschuldigingstellingen vormen nog eens het bewijs dat het Kremlin een explosief complot smeedde om onenigheid te zaaien onder Amerikaanse kiezers, de verkiezingen van 2016 aan te vallen en het geloof in de democratie te ondermijnen', stelde de Republikeinse senator John McCain.

Hij riep Trump op Poetin te confronteren met de ontwikkelingen in het onderzoek. 'De president moet Poetin tonen dat hij een hoge prijs zal betalen voor zijn voortdurende agressie tegenover de Verenigde Staten en andere democratieën in de wereld', stelde de Republikeinse presidentskandidaat van 2008 die zich vaker kritisch opstelt tegenover de vastgoedmiljardair.

Als de Amerikaanse president niet bereid is zijn Russische ambtgenoot aansprakelijk te stellen voor de inmenging in de Amerikaanse verkiezingsrace van twee jaar geleden, blaast hij de top in Helsinki best meteen af volgens McCain.

Ook de Republikeinse senator Jeff Flake riep zijn partijgenoot op zich hard op te stellen tegenover Trump. 'President, de aanklachten van vrijdag bewijzen nog eens dat u niet gewoon vragen moet stellen aan Vladimir Poetin over mogelijke inmenging. U moet het hem gewoon zeggen: u heeft zich in onze verkiezingen gemengd', klonk het op Twitter.

Met zijn uitspraken zinspeelde Flake op verklaringen van Trump in november vorig jaar na een ontmoeting met Poetin in Vietnam. De bewoner van het Witte Huis had zijn Russische ambtgenoot destijds naar eigen zeggen gevraagd of hij tussenbeide kwam in de Amerikaanse stembusslag.

'Hij ontkende dat. Ik vroeg het hem nog eens. En hij ontkende opnieuw. Je kan hem dezelfde vraag niet eeuwig blijven stellen. En ik geloof oprecht dat hij me de waarheid vertelt', verklaarde Trump toen.

Mandaat van Obama

Ook Ed Royce, een Republikein uit California, spoorde Trump aan de aanklachten tegen de twaalf Russen te gebruiken om Poetin tijdens de top van maandag op de rooster te leggen. John Podesta, de ex-kabinetschef van oud-president Bill Clinton, stelde de Amerikaanse president voor Poetin om 'de uitlevering te vragen van de twaalf aangeklaagde Russen zodat ze in de VS kunnen terechtstaan'.

Trump zelf reageerde zaterdagmiddag via Twitter een eerste keer op de meest recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Hij wees erop dat de praktijken waarvan de twaalf Russen beschuldigd worden 'plaatsvonden' tijdens het mandaat van zijn Democratische voorganger Barack Obama.