Hoop op Amerikaans-Chinese handelsdeal herleeft

'China heeft gebeld, het wil de handelsgesprekken hervatten', zei de Amerikaanse president Donald Trump maandag in de marge van de G7-top in het Franse Biarritz. Ook de VS zijn bereid opnieuw rond de tafel te zitten.

En daarmee lijkt er opnieuw wat hoop dat de VS en China tot een akkoord kunnen komen in hun onderling handelsconflict. Het Chinese financiële magazine Caixin had eerder al over de Chinese opening bericht. 'We zijn bereid de problemen op een kalme manier op te lossen, door middel van overleg en samenwerking', zou de Chinese vicepremier en hoofdonderhandelaar Liu He hebben gezegd. 'We zijn fel gekant tegen een escalatie van de handelsoorlog.'