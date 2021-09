Huawei-topvrouw Meng Wanzhou mag na deal met VS weer naar China

Huawei-topvrouw Meng Wanzhou op weg naar een hoorzitting in Vancouver. Dankzij een deal met de VS kan ze na drie jaar gevangenschap in Canada weer naar China.

Meng Wanzhou, de nummer twee van het Chinese telecombedrijf Huawei, kan na bijna drie jaar gevangenschap in Canada terugkeren naar China. Als ze zich de komende 15 maanden houdt aan de deal met het Amerikaanse gerecht, wordt elke verdere vervolging gestaakt.

De 49-jarige Wanzhou is de dochter van Huawei-stichter Ren Zhengfei en de nummer twee van de Chinese telecomreus. Bijna drie jaar geleden - op 1 december 2018 - werd ze, op vraag van de Amerikaanse justitie, aangehouden in Vancouver in Canada. Het Amerikaanse gerecht wilde haar vervolgen voor bankfraude. Volgens het Amerikaanse gerecht had de nummer twee van Huawei tijdens een ontmoeting in 2013 in Hongkong met een kaderlid van de bank HSB, gelogen over banden tussen de telecomgroep en Skycom. Dat filiaal verkocht apparatuur aan Iran, wat een schending van de Amerikaanse handelssancties tegen Teheran zou betekenen.

De arrestatie van en juridische strijd tegen Wanzhou veroorzaakte grote spanningen tussen China, de VS en Canada. China betoogde van meet af aan dat de VS, en vooral toenmalig Amerikaans president Donald Trump, Huawei doelbewust wilden raken en verzwakken. De topvrouw zelf ontkende alle beschuldigingen. Wanzhou bleef in Canada wachten op haar proces. Haar advocaten oordeelden dat de Verenigde Staten misbruik maakten van het procesrecht.

Brooklyn

Meerdere Amerikaanse media gewaagden vrijdag dat een deal op handen was die een einde moet maken aan de vervolging. Een rechtbank in Brooklyn beklonk diezelfde dag nog een akkoord tussen de Amerikaanse autoriteiten en de financiële topvrouw van de Chinese telecomreus Huawei. Wanzhou was online aanwezig vanuit Vancouver.