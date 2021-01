Huis debatteert over tweede impeachment Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden beslist woensdag of de Amerikaanse president voor een tweede keer een afzettingsprocedure aan zijn been heeft.

Schermvullende weergave Nancy Pelosi bij haar aankomst. ©EPA

Het lijkt er sterk op dat Donald Trump de trieste eer krijgt om als eerste Amerikaanse president ooit voor een tweede keer het onderwerp van een afzettingsprocedure te worden. Eind 2019 klaagde het Huis van Afgevaardigden hem al eens aan omdat hij in een telefoontje de Oekraïense president Volodymyr Zelenski onder druk had gezet om een fraudeonderzoek op te zetten naar zijn Democratische uitdager Joe Biden.

Dit keer wil het Huis hem vervolgen voor 'aansporing tot opruiing'. Vorige week bestormden Trumps volgelingen het Capitool op het moment dat de verkiezingsoverwinning van Biden daar bezegeld werd, nadat de president hen daar in een vlammende speech toe had aangespoord.

Het Huis is nu nog aan het debatteren en de definitieve stemming over de 'impeachmentartikels' wordt rond 21 uur verwacht. Honderden leden van de Nationale Garde zijn aanwezig om het Capitool te bewaken, maar voorlopig hebben ze weinig te doen.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis, had dinsdag vicepresident Mike Pence nog gevraagd om het 25ste amendement in te roepen. Daarmee kunnen Pence en een meerderheid van de regering de president aan de kant schuiven als ze vinden dat die 'niet in staat is' zijn functie naar behoren uit te oefenen.

Kritiek moment

Hoewel Pence de bestorming van het Capitool krachtig afkeurde, weigerde hij. 'Ik zal niet zwichten voor de pogingen in het Huis om politieke spelletjes te spelen op zo'n kritiek moment in het bestaan van onze natie.' Daarop besloten de Democraten tot de afzettingsprocedure over te gaan.

Niet alle Republikeinen volgen Pence. Volgens Amerikaanse media zouden zeker vijf van hen overwegen om samen met de Democraten voor de impeachment van Trump te stemmen. Onder hen ook grote namen, zoals Liz Cheney, de dochter van gewezen vicepresident Dick Cheney en de nummer drie van de Grand Old Party in het Huis. Dat is een groot verschil met de eerste impeachmentprocedure, toen de Republikeinen zich voltallig achter hun president schaarden.

Als Trump impeached wordt, komt zijn lot in de handen van de Senaat. Die heeft na de aanklacht door het Huis grondwettelijk de taak te vonnissen of de president schuldig is en afgezet wordt. Wanneer dat gebeurt en of er een tweederdemeerderheid voor is, is onduidelijk.