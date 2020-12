Huis fluit Trump terug over defensiewet

Amerikaanse soldaten bij terugkomst in Fort Drum, New York, na een 'tour of duty' van 9 maanden in Afghanistan.

Ruim honderd Republikeinse afgevaardigden schaarden zich achter de stemming die het veto van president Trump ongedaan maakt.

In de nadagen van zijn ambtstermijn wordt duidelijk dat de macht van Donald Trump tanende is. Zondag moest de Amerikaanse president na een week mokken alsnog zijn handtekening zetten onder een stimuluswet die hij eerder als een 'schande' had verketterd. Maandagavond floot het Huis van Afgevaardigden voor het eerst tijdens Trumps ambtstermijn een presidentieel veto - tegen de jaarlijkse defensiewet - terug.

Dat gebeurde via 'House Resolution nummer 6395' met de vereiste twee derde meerderheid: 322 stemmen voor, 87 tegen. Opmerkelijk: 109 Republikeinen stemden tegen 'hun' president. Een complete verrassing is dat niet: door de defensiewet te torpederen dreigde de financiering van het Amerikaanse leger na 31 december in het gedrang te komen. En militairen een loonsverhoging ontzeggen, het is in vele kiesdistricten - zeker Republikeinse - bepaald geen 'vote winner'.

Bovendien had het veto van Trump niets met de wet te maken: de president wou in de wet een provisie opnemen die juridische bescherming voor socialemediabedrijven ophief. Een provisie die kadert in Trumps strijd tegen Twitter, maar niets met defensie te maken heeft.

Black Lives Matter

Trump trok ook van leer tegen de provisie in de wet die de namen van leiders van de Geconfedereerde Staten van Amerika van militaire basissen haalt. Een provisie die voortvloeit uit de Black Lives Matter-beweging, die in de Verenigde Staten ook een debat in gang zette over legerleiders die voor het behoud van de slavernij vochten.

Ten slotte tempert de defensiewet ook Trumps versnelde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan en Europa, een exit waar zeker flink wat Republikeinen bezwaar tegen hebben.

In juni schreven 22 Republikeinse vertegenwoordigers een open brief aan de president. Daarin vroegen ze de terugtrekking van troepen uit Europa - vooral Duitsland - te stoppen in het belang van de Amerikaanse nationale veiligheid, zeker ten opzichte van Rusland. Het verzet wordt geleid door de Texaan Mac Thornberry, lid van de commissie-Defensie in het Huis. Thornberry is afscheidnemend volksvertegenwoordiger, na een kwart eeuw op Capitol Hill.

Om het veto ongedaan te maken, moet deze week ook de Senaat nog met twee derde meerderheid stemmen. In principe mag dat geen probleem vormen: de oorspronkelijke stemming van de defensiewet verliep met 84 stemmen voor en 13 tegen.

De onafhankelijke senator Bernie Sanders dreigt echter voor vertraging te zorgen. Hij wil slechts de defensiewet opnieuw bespreken als de Senaat ook stemt over een wet die de stimuluscheques van Amerikanen verhoogt van 600 naar 2.000 dollar. Het Huis keurde gisteren die verhoging goed, met 275 stemmen voor en 134 tegen.