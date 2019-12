Huis van Afgevaardigden keurt vrijwel zeker impeachment Trump goed

Het Huis stemt woensdag over twee impeachmentartikels tegen de Amerikaanse president. Daarna kan het echte proces beginnen.

Tegen woensdagavond weten we of de Republikeinse president Donald Trump als derde president in de Amerikaanse geschiedenis officieel in staat van beschuldiging wordt gesteld door het Amerikaanse Congres. Het Huis van Afgevaardigden spreekt zich dan uit over twee impeachmentartikels, die de Juridische Commissie van het Huis vorige week goedkeurde.

De artikels, die minder ver gaan dan sommigen hadden gehoopt, beschuldigen Trump van machtsmisbruik en de belemmering van het Congres. Alles draait om het telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodomir Zelenski. Volgens mensen die bij het gesprek aanwezig waren, zette Trump Zelensky onder druk om belastend materiaal te vinden over Joe Biden, de grote kanshebber om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2020 in de wacht te slepen. In ruil zou hij hem een mediageniek bezoek aan het Witte Huis beloofd hebben en de vrijgave van 400 miljoen dollar aan militaire hulp. Vlak voor het gesprek had Trump die hulp, die voor Oekraïne cruciaal is om zich tegen Rusland te verdedigen, tijdelijk bevroren.

Twee overlopers

De kans dat Trump echt afgezet wordt is miniem.

Een klokkenluider bracht de zaak in september aan het licht, waarna de Democraten de impeachmentprocedure opstartten. Sindsdien werkte Trump volgens hen het onderzoek van het Congres tegen door documenten achter te houden en cruciale getuigenissen te blokkeren.

De uitkomst van de stemming van woensdag lijkt zonneklaar. De Democraten hebben 235 van de 435 zetels in handen en hebben dus een meerderheid om de afzettingsprocedure voort te zetten. Veel overlopers kunnen ze zich niet veroorloven, maar voorlopig lijken slechts twee Democraten tegen te stemmen. Eén ervan, Jeff Van Drew, een Congreslid uit New Jersey, zou volgens The New York Times zelfs overstappen naar de Republikeinen.

Heksenjacht

Vervolgens volgt in januari een proces in de Senaat, met pleidooien en advocaten. Dat wordt meteen het einde van de hele procedure, want de kans dat Trump echt afgezet wordt is miniem. Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig, wat vrijwel onmogelijk is aangezien de Republikeinen de Senaat domineren. Hoewel velen van hen privé kritiek op Trump hebben, durft niemand de president af te vallen uit angst voor carrièreschade.