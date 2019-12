Huis van Afgevaardigden stemt voor impeachment Trump

Na meer dan elf uur debat stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in met het afzettingsproces tegen president Donald Trump.

Een meerderheid ging deze nacht akkoord met beide aanklachten die tegen Trump zijn opgesteld. Dat betekent dat in januari in de Senaat een rechtszaak start die bepaalt of Trump schuldig is en al dan niet wordt afgezet.

De eerste aanklacht rond machtsmisbruik - Trump zou zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelenski onder druk gezet hebben voor eigen gewin - werd goedgekeurd met 230 stemmen voor en 197 tegen. Ook met de tweede aanklacht, over de obstructie van het impeachment-onderzoek, ging het Huis akkoord, met 229 stemmen voor en 198 tegen.

Senaat

Zo zet het Huis van Afgevaardigden het licht op groen voor de officiële inleiding van de afzettingsprocedure. Maar omdat de Democraten een meerderheid van 235 op 435 zetels in het Huis hebben, hoeft dat niet te verwonderen.

De kans dat Trump als eerste president in de Amerikaanse geschiedenis effectief voortijdig het Witte Huis wordt uitgestuurd, is onwaarschijnlijk. Het is namelijk in de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, waar het echte proces, met pleidooien en advocaten, zal gevoerd worden. Dat gebeurt naar verwachting in januari. Voor een afzetting van Trump is in die Senaat een tweederdemeerderheid nodig.