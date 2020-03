'Ik vrees voor een groot sneeuwbaleffect in New York'

New York is de jongste twee weken een van de grootste hotspots voor het coronavirus geworden. Vier weken na de eerste vastgestelde besmetting werden al ruim 43.000 infecties geteld. Dat is een vierde van alle bevestigde gevallen in de VS, het land met de meeste besmettingen ter wereld. Er stierven al 1.550 mensen in de stad.

De piek van de epidemie wordt pas over twee à drie weken verwacht, zei gouverneur Andrew Cuomo afgelopen weekend, maar nu al is de druk op de lokale ziekenhuizen hoog. Dat leidt tot ongeziene en hallucinante noodingrepen om de beddencapaciteit op te drijven. In het Javits Center, een groot congrescentrum in het westen van Manhattan waar Hillary Clinton in 2016 nog haar verkiezingsbijeenkomst hield, is een geïmproviseerd hospitaal ingericht. Met veel fanfare en live op tv kwam maandag het hospitaalschip USNS Comfort de haven binnengevaren. In Central Park stelde de hulporganisatie Samaritan’s Purse tenten om op patiënten op te vangen. 'Dit voelt als een oorlogstijd', zei burgemeester Bill de Blasio.