In New York floreert de safari naar stadswalvissen

Ooit een open riool, vandaag een hotspot voor zeedieren: voor de kust van New York wemelt het steeds schonere water van de walvissen, dolfijnen en haaien. ‘Een overvloed aan leven is terug.’

Celia Ackerman droomde er als klein meisje in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn van te verhuizen naar Alaska of Hawaï, omdat je daar walvissen kon zien. Nooit, zegt ze, had ze gedacht dat ze in haar eigen Brooklyn de boot zou kunnen nemen om bultruggen te spotten. Het water rond de stad kende ze vooral als een smerige stortplaats.

Vijf decennia later, nu ze bijna zestig is, leidt Ackerman walvistours vanuit haar eigen wijk. Bijna altijd als ze de oceaan op gaat met de American Princess, een schip dat New Yorkers en toeristen meeneemt om de stadswalvissen te zien, ziet ze daadwerkelijk bultruggen zwemmen.

Op een warme zomerdag in juli is ze eerst nog nerveus: dit zal toch niet die zeldzame trip worden waarin geen enkel zeezoogdier zich laat zien? Maar na een uurtje turen door haar verrekijker, geholpen door de bemanning met een scherp oog voor de waterpluim van uitademende walvissen, klinkt het opgewonden: 'Op twaalf uur! Voor ons! Recht vooruit!' Gejuich weerklinkt als de walvis naar een school vissen hapt. Het stinkt een beetje aan boord - dat is walvissenadem, legt Ackerman uit. De gasten steken hun telefoons in de lucht om de walvissenstaart en de skyline van Manhattan in één beeld vast te leggen.

Dode bultruggen

Elk jaar komen meer bultruggen naar New York, zegt Paul Sieswerda, de directeur van Gotham Whale, een groep die de dieren telt, observeert en New Yorkers informeert over hun nieuwe buren. In 2011 begon hij met een lijstje van vijf bultruggen - inmiddels heeft hij met Ackerman en andere vrijwilligers meer dan 260 verschillende walvissen gespot. Deze maand nog zag Ackerman er zelfs negen in een dag, plus een kleine school dolfijnen. Het zijn de ‘waarnemingen van je leven’ voor New Yorkers die komen kijken, jubelde de lokale krant New York Post vorige week. 'Er is een overvloed aan leven terug', zegt Sieswerda.

Toen een groepje Waalse families zich als eerste Europese kolonisten vestigden in wat nu New York is, op een eilandje dat inmiddels Governors Island heet, troffen ze enorme oesterbanken, grote zalmen, walvissen en nog meer rijk zeeleven aan. Dat verdween in de eeuwen daarna door het dumpen van ongezuiverd rioolwater en industrieafval. Dankzij milieuwetten uit de jaren 70 kon het leven terugkeren, zegt Sieswerda. Watervervuiling werd aan banden gelegd, bedreigde dieren werden beschermd. De stad sprak onlangs van 'het schoonste water sinds de Amerikaanse burgeroorlog' in de 19e eeuw. Sieswerda: 'De Hudson voert nu voedingsstoffen aan in plaats van vervuiling.'

Dat zo veel walvissen afkomen op de overvloed aan prooi, heeft als gevolg dat kapiteins in en rond de New Yorkse haven extra alert moeten zijn.

Walvissen komen naar New York om te eten, vooral in de zomer. De haringachtige vis die ze graag eten, menhaden, gedijt weer in het schonere water. Ook klimaatverandering speelt mogelijk een rol, denken wetenschappers. Mogelijk zijn de vissen naar het noorden getrokken wegens het opwarmende water elders.

Dat zo veel walvissen afkomen op de overvloed aan prooi, heeft als gevolg dat kapiteins in en rond de New Yorkse haven extra alert moeten zijn. Aan de Atlantische kust van de VS zijn in de afgelopen jaren ongewoon veel dode bultruggen gesignaleerd, volgens het oceaanagentschap van de Amerikaanse overheid. Soms zijn wonden van een botsing met een schip zichtbaar. Geregeld moeten walvissen in het gebied bevrijd worden uit visnetten. Gotham Whale licht kapiteins voor, in de hoop aanvaringen te voorkomen.

Haaien

Een ander nadeel van het schone water is dat behalve walvissen en dolfijnen ook haaien zich meer laten zien. Deze zomer werden in één maand zes mensen door haaien gebeten aan de stranden van Long Island, in de omgeving van de stad. Tot dit jaar registreerde de staat New York in zijn geschiedenis slechts twaalf beten.

Op de boeg van de American Princess signaleert Ackerman ook geregeld de aanwezigheid van haaien. Ze heeft een gigantische lens in de aanslag - van elke walvis die voorbijkomt wil ze de rugvin en de staart goed fotograferen. Daarmee kan ze individuele walvissen identificeren. Gotham Whale geeft de walvissen een nummer of zelfs een naam. Sommige keren geregeld terug: Jerry, te herkennen aan het litteken van een scheepsschroef op zijn rug, komt elk jaar langszwemmen.