Indringende getuigenis brengt Trumps kandidaat-opperrechter in het nauw

De kandidatuur van Brett Kavanaugh om te zetelen in het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan lijkt steeds meer te wankelen na een sterke getuigenis in de Senaat van een vrouw die door hem zou zijn belaagd. Kavanaugh zelf blijft ontkennen.

In de Amerikaanse Senaatscommissie Justitie werd donderdag Christine Blasey Ford gehoord, een professor die recent Brett Kavanaugh ervan betichtte haar aangerand te hebben toen ze tieners waren. Kavanaugh is genomineerd door president Donald Trump om te zetelen in het Hooggerechtshof, het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Staten.

'Ik ben hier vandaag niet omdat ik dat wil. Ik ben doodsbenauwd', begon Ford haar getuigenis die vier uren duurde. 'Ik ben hier omdat ik geloof dat het mijn burgerplicht is u te vertellen wat mij overkomen is.'

Trauma

Waarna ze uitvoerig beschreef hoe Kavanaugh en een vriend, beiden dronken, haar destijds tijdens een studentenfeest in een slaapkamer duwden, haar probeerden uit te kleden en haar de mond snoerden toen ze om hulp wou roepen, voor ze kon ontsnappen. Gevraagd hoe zeker ze was dat het om Kavanaugh ging, antwoordde Ford meermaals '100 procent'.

Dit was extreem emotioneel, extreem rauw en extreem geloofwaardig. Dit is een ramp voor de Republikeinen. Chris Wallace Commentator op Fox News

Ford getuigde ook hoe ze door het trauma tot op heden kampt met angstaanvallen. Sinds ze naar voren trad, hebben nog twee vrouwen Kavanaugh openlijk beticht van seksueel wangedrag.

Ontkenning Kavanaugh

Kavanaugh, die de aantijgingen al meermaals ontkend en afgedaan heeft als 'een lastercampagne', zei in zijn getuigenis 'dat hij niet op het feest was' dat Ford beschreef. Over de beschuldigingen zei hij dat hij 'dit nooit heeft gedaan'. Hij had het over zware reputatieschade en kondigde aan dat hij zijn kandidatuur niet zou terugtrekken.

Republikeins president Trump noemde woensdagavond de heisa 'a big fat con job' - dikke oplichterij - door de Democraten. Al leek hij voor het eerst ook enige afstand te nemen tot Kavanaugh, en kondigde hij aan te zullen luisteren naar wat Ford te zeggen heeft.

Extreem geloofwaardig

Na de getuigenis van Ford lijken zelfs ter rechterzijde nog maar weinigen te twijfelen aan Fords geloofwaardigheid. 'Dit was extreem emotioneel, extreem rauw en extreem geloofwaardig', zei Chris Wallace halverwege de hoorzitting. Wallace is een van de belangrijkste stemmen op Fox News, de huiszender van Trump. 'Dit is een ramp voor de Republikeinen', aldus Wallace.

#metoo

De speciale hoorzitting is dan ook uitzonderlijk en uiterst explosief om verschillende redenen. Vooreerst maatschappelijk: de getuigenis geldt nu al als een mijlpaal in de #metoo-beweging, die het voorbije jaar seksueel misbruik hoog op de agenda zette.

Daarnaast politiek en juridisch: een rechter in het Hooggerechtshof is voor het leven benoemd. Met de nog maar 53-jarige, sociaal conservatieve Kavanaugh hopen Trumps Republikeinen decennialang hun agenda te beschermen. Hij zou als vijfde conservatieve rechter het overwicht op vier liberale collega's verzekeren.

Onzeker

Normaal gezien zou de Senaatscommissie vrijdag stemmen over Kavanaughs nominatie, waarna de voltallige Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, dat zou bekrachtigen. Steeds meer Republikeinen lijken nu echter te vinden dat de stemming uitgesteld moet worden, en na Fords getuigenis wordt het bovendien onzeker of er nog wel voldoende Republikeinen zijn om Kavanaugh aan te stellen.