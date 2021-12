Inflatie rijmt voor Biden steeds meer op kiezersfrustratie...

Hij worstelde met Donald Trump, corona en de taliban. Maar een klein jaar voor de midterms is vooral de galopperende inflatie een almaar groter politiek probleem voor de Amerikaanse president Joe Biden. ‘Als het geld krap wordt, zoeken de Amerikanen een zondebok.’

'Inflatie', grapte de journalist Sam Ewing ooit, 'is 15 dollar betalen voor een kappersbeurt van 10 dollar die 5 dollar kostte toen je nog haar had.' Die les in keukentafeleconomie doet dezer dagen miljoenen Amerikaanse gezinnen vooral zuur lachen.

In november bedroeg de inflatie in de Verenigde Staten jaar op jaar 6,8 procent bedroeg, het hoogste niveau sinds 1982. Wat dat concreet betekent voor Joe en Jane Sixpack, die verslaafd zijn aan hun auto en al eens graag een barbecue organiseren? Gaan tanken kost nu 58,1 procent meer dan in november 2020. Een nieuwe wagen werd 11,1 procent duurder, een record. En een tweedehands- (+31,4%) of huurauto (+37,2%) is geen alternatief.

In de supermarkt verpest de prijs van kippenvleugels (+10,7%), varkensribbetjes (+22,9%) of een steak (+24,2%) de appetijt. Terug thuis herinnert de nieuwe keuken (+14,1%) aan de oplopende factuur. Even alle financiële zorgen vergeten tijdens het joggen in een nieuwe sportoutfit (+14,1%)? Niet bepaald. Of een weekendje weg op hotel (+25,5%)? Nog minder.

De essentie Wat is het probleem? De Amerikaanse inflatie is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1982, waardoor nog maar 38 procent van de kiezers het economische beleid van president Joe Biden steunt. Wat doet Biden? Terwijl de centrale bank haar beleid verstrakt, sprak Biden onder meer de strategische oliereserves aan. Critici vinden echter dat vooral zijn enorme ‘Build Back Better’-agenda de inflatoire druk nog vergroot. Wat zijn de gevolgen? Republikeinen vergelijken Biden met Jimmy Carter, die ten onder ging aan economische malaise. Bij de parlementsverkiezingen dreigen de Democraten volgend jaar hun flinterdunne meerderheid kwijt te spelen. In het veilige

Virginia ging alvast de gouverneurssjerp verloren.

Kelderende populariteit

Voor de Amerikaanse centrale bank (Fed) is die galopperende inflatie stilaan het sein het jarenlange ultrasoepele monetaire beleid af te bouwen. Woensdag kondigde voorzitter Jerome Powell aan dat de aankoop van obligaties en herverpakte hypotheken versneld stopgezet wordt. En hij hintte op een reeks renteverhogingen.

Lees meer Federal Reserve hint op drie renteverhogingen in 2022

De these dat de inflatie-opstoot slechts tijdelijk is, liet Powell varen. Die zal zeker nog een flink eind in 2022 duren, terwijl volgend jaar in november parlementsverkiezingen plaatsvinden. Het gevreesde I-woord rijmt zo steeds meer op politieke agitatie bij president Joe Biden en zijn Democraten, die een flinterdunne meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat verdedigen.

In Bidens eerste elf maanden kelderde zijn populariteit van 57 naar 42 procent, op voorganger Donald Trump na de slechtste score van alle naoorlogse presidenten zo vroeg in hun eerste ambtstermijn. Veel Republikeinen spuwen hem sowieso uit, maar heikeler is dat de steun van de ‘swing voters’ daalde van 61 naar 37 procent.cent.

We weten nog niet of inflatie Biden meer pijn doet dan Afghanistan, maar het voedt alleen maar een verhaal van een niet bijster competente regering. Jeff Jones Hoofd onderzoeksbureau Gallup

De aanhoudende coronapandemie - de VS rondden donderdag de kaap van 800.000 doden - en de identitaire discussie over de mondmasker- en vaccinatieplicht gaven Biden deze zomer al een eerste klap. Dreun twee: de chaotische exit uit Afghanistan, en de vernederend snelle comeback van de taliban in augustus. Intussen werd inflatie de hoofdbron van kritiek: nog maar 38 procent van de Amerikanen vindt dat Biden het juiste economische spoor volgt. ‘We weten nog niet of dat hem meer pijn doet dan Afghanistan, maar het voedt alleen maar het verhaal van een niet bijster competente regering’, aldus het peilingbureau Gallup.

Dat is pijnlijk net nu Biden electoraal wil oogsten met zijn 'Build Back Better'-drietrapsraket om de economische en sociale ongelijkheid te counteren. In maart waren er de enorme coronastimuli ter waarde van 1.900 miljard dollar. Vorige maand stemde het parlement in met 1.000 miljard aan investeringen in infrastructuur. En Biden blijft pushen om nog eens 1.750 miljard te pompen in sociale en ecologische correcties, al zit dat derde luik al maanden vast tussen Huis en Senaat.

Voor alle duidelijkheid: zowat twee derde van de kiezers steunt die maatregelen. Alleen vreet de inflatie de winst weg. Of zal het nog maanden, zo niet jaren duren voor de investeringen voelbaar zijn in menig portemonnee. Dat bezorgde Biden vorige maand al een wake-upcall, toen de gouverneursverkiezingen in Virginia, een relatief veilige Democratische staat, winst voor de Republikein Glenn Youngkin opleverden. Exitpolls leerden dat niet zozeer covid (17%) of onderwijs (15%), waarrond Youngkin een slimme campagne had gebouwd, er het kiesgedrag stuurde, maar overduidelijk de economische malheur (35%).

Centristen vs linkervleugel

Uiteraard zijn de VS niet het enige land met galopperende consumentenprijzen. De covidcrisis heeft de mondiale energie- en bevoorradingsketen compleet verstoord. Terwijl de economie is opgeveerd en de vraag fors toenam, kan het aanbod niet volgen.

Biden probeert die aanbodzijde te ondersteunen. Hij maakte al 50 miljoen vaten olie vrij uit de strategische reserves. Hij liet 's lands drukste containerhaven in Los Angeles de klok rond draaien, sommeerde pakjesdiensten FedEx en UPS een tandje bij te steken en maakte het makkelijker een rijbewijs te halen om tekort aan vrachtwagenchauffeurs aan te pakken. Toch is zijn presidentiële macht beperkt in de strijd tegen het inflatiespook.

Als inflatie je hoofdzorg is, zou je nog enthousiaster moeten zijn over mijn 'Build Back Better'-plan. Dat zal tot lagere prijzen leiden voor medicijnen, kinderzorg of huisvesting. Joe Biden Amerikaans president

‘Het regeringsbeleid is als een vliegdekschip. Krachtig, maar traag. Monetair beleid is als een gevechtsvliegtuig: erg wendbaar’, zei Jake Auchincloss, een Democratisch lid van de commissie Financiën in het Huis, aan de zakenkrant Financial Times. Net als andere centristen in de partij, zoals de senatoren Joe Manchin, Kyrsten Sinema en Mark Warner, kijkt hij vooral naar de Fed om nog veel sneller en harder de geldkraan dicht te draaien.

Zoals zo vaak de voorbije maanden legt dat echter meteen de tweespalt met Bidens activistische linkervleugel bloot. ‘Nu werknemers aan onderhandelingsmacht winnen, moeten we een jobmarkt blijven promoten waar bedrijven wedijveren voor arbeidskrachten door hen hogere lonen en betere voordelen te bieden’, riposteerde Sherrod Brown, een senator uit de industriestaat Ohio en voorzitter van de parlementaire bankencommissie. ‘De Fed moet maken dat de economie werkt voor de werkers, niet voor Wall Street.’

Overshooting

‘Als inflatie je hoofdzorg is, zou je nog enthousiaster moeten zijn over Build Back Better’, formuleerde Biden dan weer een extra verkoopargument voor zijn sociale agenda. Die moet op termijn de kosten van medicijnen, huisvesting, onderwijs, kinder- en ouderenzorg en groene energie drukken. De centristen verwijten Biden echter net ‘overshooting’, waarmee hij een opverende economie oververhit.

Na de covidcrash van vorig jaar stevent het bruto binnenlands product dit jaar af op een groei van ruim 5 procent. De werkloosheidsgraad is gesmolten van 14 naar 4,8 procent, wat bijna volledige tewerkstelling betekent. Miljoenen vacatures raken niet ingevuld, waardoor de loondruk toeneemt, zoals Brown wil. Alleen: bedrijven rekenen dat door, waardoor consumentenprijzen nog meer dreigen te stijgen. En Joe Sixpack zijn toegenomen salaris amper opmerkt.

Dit wordt een winter van hoge gasprijzen, tekorten en inflatie omdat extreemlinkse gekken onze regering controleren. Marco Rubio Republikeinse senator

Al in februari waarschuwde Larry Summers, de gewezen Democratische minister van Financiën onder Bill Clinton en topadviseur van Barack Obama, voor de 'kans dat massale stimulus op het niveau van de Tweede Wereldoorlog een inflatie ontketent van het soort dat we in een generatie niet meer gekend hebben.' Het verklaart deels waarom de machtige Manchin, die het conservatieve West Virginia vertegenwoordigt, al maanden zijn cruciale senaatsstem voor Bidens sociale miljardenuitgaven on hold zet.

Bidens spendeerdrift doet ook de kritiek uit het bedrijfsleven toenemen. 'Building Back Bitter', herdoopte The Wall Street Journal Bidens plan. En de Republikeinen ruiken al helemaal politiek bloed. 'Dit wordt een winter van hoge gasprijzen, tekorten en inflatie omdat extreemlinkse gekken onze regering controleren', tweette Marco Rubio, een senator uit Florida, met de nodige trumpiaanse retoriek.

Carteriaanse malaise

Ambieert Biden met zijn enorme herverdelingsagenda in de geschiedenisboeken te belanden als een hedendaagse Franklin Roosevelt of Lyndon B. Johnson, dan beginnen nu vooral de gelijkenissen op te borrelen met de algehele malaise van de jaren 1970 onder Jimmy Carter. Oliecrisissen en een vicieuze loon-prijsspiraal deden de inflatie in het verkiezingsjaar 1980 pieken op bijna 15 procent. Carters nieuwe Fed-voorzitter Paul Volcker koos voor een uiterst agressief rentebeleid, dat aanvankelijk een zware recessie veroorzaakte en de werkloosheidsgraad boven 10 procent duwde.

‘Inflatie,’ zette de Republikeinse presidentskandidaat Ronald Reagan Carters ondergang nog wat extra in de verf, ‘is zo gewelddadig als een overvaller, zo angstaanjagend als een gewapende inbreker en zo dodelijk als een huurmoordenaar.’ Reagan won 44 van de 50 staten. En kreeg na een moeilijk begin de Amerikaanse economie weer op de rails, toen Volckers levertraan eindelijk zijn vruchten afwierp, net als de reaganomics van deregulering en lastenverlagingen.