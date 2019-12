Inflatietemmer Paul Volcker overleden

Paul Volcker, volgens sommigen de beste centraal bankier die de VS gekend hebben, is op 92-jarige leeftijd overleden.

Volcker was van 1979 tot 1987 voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Bij zijn aantreden kampten de VS met torenhoge inflatie, die Volcker meedogenloos bestreed door de rente naar 20 procent te doen stijgen. De economische pijn die daarmee gepaard ging speelde een rol in de forse verkiezingsnederlaag van president Jimmy Carter tegen Ronald Reagan in 1980. Carter had Volcker een jaar eerder benoemd.