Internationale gemeenschap scherp voor Trump

De beslissing van president Donald Trump om de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) op te schorten veroorzaakt ophef. Zowel wereldwijd als in eigen land oogst Trump kritiek.

Volgens Trump pakt de WGO de coronapandemie 'totaal verkeerd' aan. Met een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 500 miljoen dollar zijn de VS de grootste sponsor van de VN-organisatie.

VN-secretaris-generaal António Guterres - de WGO is een onderdeel van de VN - veroordeelde de beslissing van Trump en zei dat het nu niet het moment is om de middelen voor de WGO te verminderen. 'Nu is het tijd voor eenheid en voor de internationale gemeenschap om solidair samen te werken om dit virus en de verpletterende gevolgen ervan te stoppen', zei de Portugees.

Op het internationale toneel uitten ook China en Rusland, twee geopolitieke concurrenten van de VS, kritiek op de zet van Trump. China is 'zeer bezorgd' over het opschorten van de Amerikaanse bijdrage. 'De VS moeten hun verantwoordelijkheid en verplichtingen serieus nemen', zei de woordvoerder van Peking. Eerder had het Chinese ministerie van Buitenlandse zaken al laten weten het werk van de WGO en de internationale inspanningen te blijven steunen.

Rivaal Rusland noemde de keuze van Trump egoïstisch en afkeurenswaardig. 'Dit toont aan hoe de VS tijdens deze pandemie alleen aan zichzelf denken, net nu de ogen van de wereld op de WGO gericht zijn', liet de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov weten.

Veel westerse landen zitten voor het eerst sinds lang op eenzelfde lijn met Rusland en China over de beslissing van Trump. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern verkondigde dezelfde boodschap, net als de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. 'Het virus kent geen grenzen', klinkt het unisono.

Nationaal

In de Verenigde Staten wordt Trump ook op de korrel genomen, voornamelijk vanuit de gezondheidssector. De vereniging van Amerikaanse artsen reageerde ontzet over wat ze een 'gevaarlijke stap' noemt. Het Center for Health Security van de gerenommeerde Johns Hopkins Universiteit, internationaal een belangrijk referentiepunt, noemde het 'roekeloos om dit tijdens een pandemie te beslissen'.