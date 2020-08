Investeerders verwachten dat VS verbod op WeChat milderen

Neemt het Witte Huis wat gas terug in zijn gevecht tegen de Chinese techreuzen? Investeerders in Tencent, de eigenaar van de socialemedia-app WeChat, vermoeden van wel. Ze stuurden het aandeel in Hongkong maandag 4,2 procent hoger, wat de beurswaarde met 26 miljard dollar deed springen.

Dat dreigde echter de Amerikaanse economie op een belangrijke manier te ontkoppelen van de Chinese. In China is WeChat als betaalapp niet weg te denken uit het financiële verkeer.

De app wereldwijd verbieden zou Amerikaanse bedrijven afsnijden van de Chinese markt. Bovendien zou het de Chinese verkoop van Apple zwaar in het gedrang brengen mocht WeChat niet in de App Store beschikbaar zijn.

Amerikaanse bodem

Het compromis dat op tafel ligt, zou inhouden dat WeChat alleen op Amerikaans grondgebied wordt verboden. Apple zou de app mogen blijven aanbieden in zijn Chinese App Store. In de VS zouden downloads of updates onmogelijk zijn. Ook betalingen in China aan exporterende Amerikaanse bedrijven zouden nog via WeChat mogen lopen.