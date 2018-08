'Invoerheffingen werken beter dan verwacht'

In een reeks tweets maakte de Amerikaanse president Donald Trump een balans op van de invoertarieven die hij instelde op buitenlandse producten. 'De invoertarieven werken veel beter dan iemand ooit kon verwachten', concludeert hij. 'De Chinese beurs is met 27 procent gezakt in de laatste vier maanden, en ze praten met ons. Onze beurs is sterker dan ooit en zal spectaculair stijgen eens de verschrikkelijke handelsverdragen succesvol worden heronderhandeld.'