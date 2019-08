Israël laat twee Amerikaanse Democraten land niet binnen

'De beslissing is genomen: ze krijgen niet de toestemming om binnen te komen', verklaarde Hotovely.

Confrontatie

Het was niet de eerste keer dat Trump de confrontatie opzocht met Omar en Tlaib. Vorige maand zei hij nog dat de twee Democratische vrouwen net als twee van hun partijgenotes terug moeten keren naar het land waar ze elk vandaan komen.

Enkel Omar, die uit Somalië afkomstig is, is niet in de Verenigde Staten geboren. De uitlatingen van Trump werden door critici als openlijk racistisch omschreven.