Ivanka Trump genoemd voor voorzitterschap Wereldbank

De naam van Ivanka Trump, dochter van, circuleert als vervanging voor Jim Yong Kim aan het hoofd van de Wereldbank. Dat bericht de Financial Times vrijdag. Ivanka werkt momenteel in het Witte Huis, als naaste medewerker van de Amerikaanse president.

De Wereldbank, met hoofdkwartier in Washington, werd in 1944 opgericht, tegelijk met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig probeert de Wereldbank wereldwijd mensen uit de armoede te tillen, door het verstrekken van kredieten en expertise.