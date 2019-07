Ivanka Trump zoekt moeizaam rol in Witte Huis

Eens te meer is Ivanka Trump het mikpunt van spot en kritiek voor al wie het America First-beleid van haar presidentiële vader Donald afkeurt.

Maandag ging een filmpje viraal waarin te zien is hoe de ‘first daughter’ zich dit weekend tijdens de G20-top probeerde te mengen in een gesprek tussen de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Theresa May, haar Canadese collega Justin Trudeau en IMF-directeur Christine Lagarde. Vooral de geïrriteerde blik van die laatste spreekt boekdelen. Saillant detail: het filmpje werd gelanceerd via de Instagramaccount van Macrons Élysée.

Terstond ging menig twitteraar aan het photoshoppen. Ivanka op de Conferentie van Jalta, naast Roosevelt, Churchill en Stalin. Ivanka die met The Beatles Abbey Road oversteekt. Ivanka tijdens de eerste maanlanding. ‘Dit schaadt onze diplomatieke reputatie’, laakte de hardlinkse Democrate Alexandria Ocasio-Cortez dan weer.

Zoals op eerdere buitenlandse trips was Ivanka Trump op de G20-top het zichtbaarste Amerikaanse delegatielid naast haar vader. Met minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo - ‘beauty and the beast’, aldus Donald Trump - bezocht ze ook de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea. Ze schoof zelfs mee aan tafel toen haar vader zondag de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezocht. Wat vooral de vraag doet rijzen: wat is nu precies de rol van Ivanka Trump?

Top secret-documenten

Schermvullende weergave Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner. ©AFP

Sinds Donald Trump begin 2017 aan de macht kwam, gelden zijn 37-jarige dochter en haar echtgenoot Jared Kushner als ‘senior advisor’. Tegen de wil van de veiligheidsdiensten krijgen ze inzage in ‘top secret’-documenten. Kushner is vooral bezig met een vredesplan voor het Midden-Oosten, dat de Palestijnen lijkt uit te verkopen om de belangen van Israël en Saoedi-Arabië te dienen.

Ivanka Trump, die vicevoorzitter was van haar vaders vastgoedconglomeraat en een eigen kledinglijn runde, werkt veeleer rond de economische vooruitgang van vrouwen. Al beweren kwatongen dat het echtpaar in de eerste plaats de eigen vooruitgang promoot. Zo kreeg Kushners vastgoedbedrijf vorig jaar een broodnodige kapitaalinjectie uit Qatar.

Anderen stellen dan weer dat Ivanka Trump, die tot dusver publiek niet zo veel te zeggen had maar dat wel erg beleefd deed, als ‘liberale’ stem de hardste standpunten van haar vader polijst. Zo zou ze gepleit hebben de VS niet uit het klimaatakkoord van Parijs te laten stappen. Zou ze meer empathie voor migranten vragen. Dat Donald Trump na de rellen in Charlottesville neonazi’s leek te vergoelijken, clashte dan weer met Kushners joodse geloof waartoe ook Ivanka zich heeft bekeerd.

Steve Bannon

Het leidde vooral tot clashes met Steve Bannon, de ex-hoofdstrateeg van Donald Trump. Of met diens ex-kabinetschef John Kelly. Die zou ooit hebben gezegd: ‘What the fuck doet Barbie in de West Wing?’ Hoe dan ook, als Ivanka al een tegenstem zou zijn, lijkt vader Trump niet echt vaak te luisteren.