Jeff Bezos beschuldigt Trump-vertrouweling van chantage met naaktfoto's

Amazon-oprichter Jeff Bezos beschuldigt de uitgever van het roddelblad National Enquirer van chantage met naakfoto's, waardoor een conflict escaleert tussen de rijkste man ter wereld en een van de vertrouwelingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Amazon-baas Jeff Bezos beschuldigt David Pecker, de uitgever van het Amerikaanse roddelblad National Enquirer, van chantage en afpersing omdat de Washington Post - waarvan hij eigenaar is - te kritisch is voor president Donald Trump. Hij deed dat in een blog.

Het valt niet te vermijden dat sommige machtige mensen die de berichtgeving van de Washington Post ondergaan de verkeerde conclusie trekken dat ik hun vijand ben. President Trump is een van die mensen, wat duidelijk is in zijn vele tweets. Jeff Bezos

Aanleiding voor het conflict is berichtgeving over een affaire tussen Bezos - die begin dit jaar is gescheiden - en de Amerikaanse tv-persoonlijkheid Lauren Sanchez. The National Enquirer publiceerde een artikel over de vermeende relatie tussen de twee. Dat schoot Bezos in het verkeerde keelgat en hij huurde onderzoekers in om uit te vinden wat de exacte motivatie van het verhaal was.

Naaktselfies

David Pecker, de uitgever van National Enquirer stuurde daarop een mail naar Bezos met de boodschap dat hij in het bezit is van naaktselfies die Bezos stuurde naar Lauren Sanchez. De foto's worden vervolgens in detail beschreven. De mail eindigt met de dreigende boodschap dat geen enkele uitgever deze mail graag zou doorsturen.

Bezos besloot daarom om zelf de communicatie in handen te nemen en plaatste de mail van David Pecker on line. 'In plaats van te buigen voor afpersing en chantage, heb ik besloten om precies dat te publiceren wat ze mij hebben gestuurd, ondanks de persoonlijke kosten en de verlegenheid waarmee ze dreigen.'

'Als ik in mijn positie al niet kan stand houden tegen dergelijke vormen van afpersing, hoeveel mensen zouden het dan kunnen', schrijft de rijkste man ter wereld.

Saudi's

Over het conflict hangt de schaduw van een breder politiek gevecht. Bezos is eigenaar van de Washington Post. Hij schrijft dat de berichtgeving in die krant over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi en goede banden tussen David Pecker en de Saudi's de aanleiding kan zijn geweest voor de National Enquirer om in zijn privéleven te graven. 'Om een of andere reden lijkt het Saudi-verhaal een gevoelige snaar te hebben geraakt.'

In zijn blog publiceert Bezos een mail van de advocaat van National Enquirer. De advocaat stelt een deal voor: Bezos verklaart publiekelijk dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de National Enquirer om politieke reden zijn seksleven uitspit. In ruil zou National Enquirer dan de naaktselfies van Bezos niet publiceren.

Catch and kill

De eigenaar van National Enquirer, David Pecker, wordt gezien als een vertrouweling van de Amerikaanse president Donald Trump. Bezos merkte vorige week op dat Pecker samen werkt met het gerecht in een onderzoek naar affaires van Donald Trump voor hij president werd.

Tijdens de presidenti√ęle campagne van 2016 zou National Enquirer alle mediarechten hebben gekocht van een vrouw die beweert de minnares van Trump te zijn geweest, om nadien het verhaal nooit te publiceren. Die techniek om een schadelijk verhaal te doen verdwijnen wordt 'catch and kill' genoemd.

Trump

