Jobcreatie VS veert sterker op dan verwacht

De groter dan voorziene stijging vermindert de bezorgdheid over de Amerikaanse economie.

De appelflauwte van de arbeidsmarkt in de VS lijkt voorbij, blijkt uit het maandelijkse rapport van het ministerie van Arbeid. Het aantal jobs steeg in maart met 196.000, tegenover 33.000 in februari. Economen hadden 177.000 extra arbeidsplaatsen voorspeld. In de industrie daalde de werkgelegenheid voor het eerst in anderhalf jaar. De werkloosheidsgraad stabiliseerde zoals verwacht op 3,8 procent.

Een zwak punt in het jobrapport is de loonontwikkeling. Het gemiddelde uurloon steeg in maart slechts met 0,1 procent maand op maand. Economen hadden een toename met 0,3 procent voorspeld. De jaar-op-jaarstijging van de lonen vertraagde van 3,4 naar 3,2 procent. 'We beschouwen dit als een tijdelijke inzinking en verwachten dat de loongroei snel het opwaartse pad hervat', zegt ING-econoom James Knightley.

Hij blijft optimistisch over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. 'De sterkte van de arbeidsmarkt zal het consumentenvertrouwen en de consumptie blijven ondersteunen.' Tegelijk vergroot de vertraging van de loongroei het risico dat de inflatie nog enige tijd lager blijft dan de doelstelling van 2 procent. Die combinatie van sterke arbeidsmarkt en lage inflatie is een soort goudlokjesscenario, zegt John Vail, hoofdstrateeg van vermogensbeheerder Nikko.

Vorige maand leidde de forse vertraging van de jobcreatie tot bezorgdheid over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Het ministerie van Arbeid zei toen dat er in februari slechts 20.000 banen waren bijgekomen. Dat aantal is nu opwaarts herzien naar 33.000.