Jobcreatie in VS vertraagt

Het aantal arbeidsplaatsen in de VS is in juli slechts met 157.000 gestegen in plaats van de verwachte 193.000. Dat meldt het ministerie van Arbeid. Maar de jobcreatie van juni werd opwaarts herzien van 213.000 naar 248.000. De werkloosheidsgraad daalde in juli zoals verwacht van 4 naar 3,9 procent.