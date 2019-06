Jobrapport wijst op forse afkoeling Amerikaanse economie

De veel kleiner dan verwachte jobcreatie in de VS vergroot de kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente verlaagt. De dollar en beurzen dalen.

De Amerikaanse arbeidsmarkt is in mei fel verzwakt, blijkt uit het maandelijks rapport van het ministerie van Arbeid. Het aantal extra banen steeg maar met 75.000, tegenover 224.000 in april. Economen hadden 175.000 nieuwe arbeidsplaatsen voorspeld. Bovendien blijkt dat de werkgelegenheid in maart en april minder groeide dan eerder werd gemeld.

Ook de loongroei ontgoochelt. Het gemiddeld uurloon steeg maar met 0,2 procent maand op maand en 3,1 procent jaar op jaar. Economen hadden stijgingspercentages van respectievelijk 0,3 en 3,2 procent verwacht. Alleen de werkloosheidscijfers stemmen overeen met de verwachtingen. De werkloosheidsgraad stabiliseerde op 3,6 procent, het laagste peil in 49 jaar.

Renteverlaging

De geringe stijging van de werkgelegenheid bevestigt dat de Amerikaanse economie afkoelt. Recente cijfers over de industriƫle activiteit, de kleinhandelsomzet en de huizenverkoop wijzen op een flinke groeivertraging in het tweede kwartaal. Vorige week bleek al dat de Amerikaanse industrie in mei de laagste groei in jaren boekte.

De groeivertraging is vooral te wijten aan de toenemende handelsconflicten tussen de VS en de rest van de wereld. Ze vergroot de kans dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) in de komende manden de rente verlaagt. Fed-voorzitter Jerome Powell zei dinsdag dat de Fed gepast zal reageren om de economische expansie gaande te houden.