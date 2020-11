Joe Biden: 'Geen rode en blauwe staten, maar verenigde staten'

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu heeft Joe Biden zondagochtend gefeliciteerd met zijn zege bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er ging ook een woord van dank naar huidig president Donald Trump. 'Gelukwensen aan Joe Biden en Kamala Harris. Joe, we hebben al bijna 40 jaar een warme persoonlijke relatie en ik ken je als een grote vriend van Israël', schreef Netanyahu op Twitter. 'Ik kijk ernaar uit om met jullie allebei te werken aan een verdere versterking van de bijzondere alliantie tussen de VS en Israël.

In een aparte tweet bedankte Netanyahu ook Donald Trump, die hij eerder al had omschreven als 'de beste vriend die Israël ooit had in het Witte Huis', voor zijn vriendschap tegenover Israël en Netanyahu persoonlijk. 'Bedankt voor de erkenning van Jeruzalem en de Golanhoogte, voor de vastberaden houding tegenover Iran, voor de historische vredesakkoorden en om de relatie tussen Israël en de VS naar ongekende hoogtes te brengen', aldus de Israëlische premier.