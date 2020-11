Joe Biden haalt nu ook 'rode staat' Arizona binnen

Het is voor het eerst sinds 1996 dat een Democratische presidentskandidaat de traditioneel Republikeinse staat wint.

Ruim een week na de Amerikaanse presidentsverkiezingen is het nu ook officieel: Joe Biden haalt nu ook Arizona binnen, meldden verschillende Amerikaanse media. De Democraat heeft 11.000 stemmen of 0,3 procentpunt voorsprong op de Republikeinse president Donald Trump, een kleine maar niet meer in te halen voorsprong.

Mathematisch had de Democraat de Grand Canyon State niet meer nodig: zaterdag had de traditionele kantelstaat Pennsylvania hem over de streep getrokken. Met Arizona beschikt Biden in het kiescollege nu over 290 kiesmannen, 20 meer dan de 270 die nodig zijn voor het Witte Huis.

Symbolisch is de zege echter heel belangrijk. Tot nog toe had Biden door Michigan, Wisconsin en Pennsylvania op Trump te heroveren de 'blauwe (lees: Democratische) muur' in de industriestaten rond de Grote Meren gerestaureerd. Arizona, daarentegen, was decennialang een Republikeins bolwerk. Het is van 1996 geleden dat een Democraat, Bill Clinton, bij de presidentsverkiezingen de staat blauw in plaats van rood kon kleuren.

Schermvullende weergave Cindy McCain op de begrafenis van haar echtgenoot, senator John McCain, in 2018 ©REUTERS

Een belangrijke factor is wijlen John McCain, decennialang een boegbeeld van de Republikeinse partij in de staat. President Trump leefde op voet van oorlog met de senator en oud-presidentskandidaat, die hij regelmatig aanviel op Twitter.

Het gevoelen bij de familie was wederzijds: bij de begrafenis van McCain was Trump niet welkom. Weduwe Cindy McCain steunde tijdens de campagne de Democraat Biden, steun die gelet op de minieme marge potentieel doorslaggevend was.

Voor alle duidelijkheid: president Trump heeft zijn nederlaag nog niet aanvaard en spreekt over 'gestolen verkiezingen'. Hij vuurt via Twitter zijn aanhangers aan. Voor het telkantoor in Maricopa County, veruit het grootste kiesdistrict van Arizona, houden pro-Trump-kiezers geregeld 'Stop The Steal'-betogingen.

Georgia on everyone's mind

Tot nog toe huiveren veel Republikeinen, met uitzondering van de 'klassieke' kritische stemmen als senator Mitt Romney, er voor hun president af te vallen. Daar zit mogelijk een strategie achter. Het presidentschap mag dan al beslist zijn, er blijft nog één belangrijke race over: de Senaat.

Op dit ogenblik hebben de Republikeinen daar 50 zetels, de Democraten 48. Bij 50-50 heeft vice-presidente Kamala Harris de beslissende stem en is de Senaat samen met Huis van Afgevaardigen in de feiten Democratisch. Lang verhaal kort: de laatste twee Senaatsraces beloven pittig te worden. Want zonder die twee resterende zitjes krijgt Biden een balorige 'rode' Senaat tegenover zich en wordt zijn actieradius ernstig beperkt. Een Senaat waar Republikeins fractieleider Mitch McConnell al de messen aan het wetten is.

De twee laatste races worden pas op 5 januari via 'runoffs' beslist in de zuidelijke deelstaat Georgia, nadat niemand op 3 november een meerderheid van de stemmen wist te halen. Bij de 'Grand Old Party' lijkt niemand bereid in de aanloop naar die cruciale datum de Trump-aanhangers te schofferen door 'hun' president publiekelijk af te vallen.